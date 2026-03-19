Mundial 2026 No habrá venta de alcohol en el FIFA Fan Festival de Ciudad de México para el Mundial 2026 El gobierno de México explicó la razón por la que FIFA decidió no vender bebidas alcohólicas en el Zócalo.

Video Gobierno de México confirma que no habrá venta de alcohol en el FIFA Fan Festival

El FIFA Fan Festival de la Ciudad de México fue presentado el pasado 3 de marzo y se reveló que contará con la pantalla más grande de todos los FIFA Fan Festival del Mundial 2026.

El FIFA Fan Festival será ubicado en el Zócalo capitalino y recibirá cerca de 2 millones 200 mil aficionados, tanto nacionales como extranjeros, para ver todos los partidos de la Copa del Mundo de forma gratuita.

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El FIFA Fan Festival también contará con una gran oferta gastronómica, sin embargo, no tendrá venta de bebidas alcohólicas, informó el gobierno de México.

“Es importante decir que en el FIFA Fest no se puede vender alcohol, es en el Zócalo, pero por tema de normativa de FIFA no hay venta de bebida alcohólica”, declaró Josefina Rodríguez, secretaria de turismo, en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recalcó que la no venta de alcohol no es tema del gobierno mexicano: “El FIFA Fest viene con patrocinadores porque así está regulado por la FIFA”.

El FIFA Fan Festival de la Ciudad de México estará abierto del próximo jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio, día en que se disputará la gran Final en Nueva York/Nueva Jersey.

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y un rival europeo por definir que saldrá del Repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Cabe destacar que, para los días de juego de la Selección Mexicana se esperan más de 100 mil personas en el Zócalo capitalino.