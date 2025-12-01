Mercedes-Benz Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

Video ¡Anulan de manera increíble el gol de Edson en el clásico de Turquía!

Atlanta fue elegida para ser una de las sedes de una Copa del Mundo de la FIFA gracias al Mercedes-Benz Stadium, un estadio de primer nivel y con un diseño espectacular.

El Atlanta Stadium combina vanguardia y modernidad para el Mundial 2026 y albergará ocho partidos de la Copa del Mundo de la FIFA.

El estadio fue diseñado por la firma de arquitectura HOK, en colaboración con tvsdesign, Goode Van Slyke Architecture y Stanley Beaman & Sears.

Es otro de los estadios del Mundial 2026 que tiene un techo retráctil con forma de molinillo, compuesto por ocho piezas triangulares translúcidas, que abre y cierra entre 8 y 10 minutos.

El Atlanta Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 75 mil espectadores, de acuerdo a información de la FIFA.

¿DÓNDE QUEDA EL MERCEDES-BENZ STADIUM?



El Estadio Atlanta está ubicado en el centro de la ciudad, con dirección oficial 1 AMB Dr NW, Atlanta, GA 30313.

El costo de este recinto fue de 6 mil millones dólares, es sede de Atlanta Falcons (NFL) y Atlanta United (MLS), pero también ha alojado juegos de Super Bowl, NCAA, Copa Oro y Mundial de Clubes 2025.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO ATLANTA



El Mercedes-Benz Stadium albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, uno más de Octavos de Final y uno de Semifinales.