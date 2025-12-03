Lumen Field: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

Seattle se convirtió en primeriza como uno de las 16 sedes para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el Lumen Field, casa de Seattle Seahawks (NFL) y Seattle Sounders (MLS).

El Seattle Stadium tendrá un total de seis partidos del Mundial 2026, para que en el Oeste de los Estados Unidos se viva la fiebre mundalista.

PUBLICIDAD

El estadio fue diseñado por la firmas de arquitectura Ellerbe Becket, LMN Architects y Streeter & Associates, inició su construcción en 1998 y finalizó en 2002, para sustituir al Kingdome que fue demolido en 2000.

El Seattle Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 69 mil espectadores, de acuerdo a información de la FIFA.

¿DÓNDE QUEDA EL LUMEN FIELD?



El Estadio Seattle está ubicado en el centro de la ciudad entre el lago Washington y la Bahía Elliott con dirección oficial 800 Occidental Ave S, Seattle, WA 98134.

El costo de este recinto fue de 430 millones dólares y se considera uno de los estadios más ruidosos por sus aficionados.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO SEATTLE



El Lumen Field albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y otro de Octavos de Final.