Lincoln Financial Field: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

Filadelfia es una de las 16 sedes para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el Lincoln Financial Field, casa de Philadelphia Eagles de la NFL.

El Philadelphia Stadium tendrá un total de seis partidos del Mundial 2026, para convertir a la ciudad de Filadelfia por primera vez en sede de la justa de la FIFA.

El estadio fue diseñado por la firma de arquitectura NBBJ y Agoos Lovera Arquitectos, inició su construcción en 2001 y finalizó en 2003, para sustituir al Veterans Stadium que fue demolido en 2004.

El Philadelphia Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 69 mil espectadores, de acuerdo a información de la FIFA.

¿DÓNDE QUEDA EL LINCOLN FINANCIAL FIELD?



El Estadio Filadelfia está ubicado en el sur de la ciudad, cerca de los límites con New Jersey, con dirección oficial One Lincoln Financial Field Way, Philadelphia, PA 19148.

El costo de este recinto fue de 512 millones dólares y ha servido para recibir partidos de futbol desde hace muchos años, como apenas el Mundial de Clubes 2025 con ocho encuentros.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO FILADELFIA



El Lincoln Financial Field albergará cinco partidos de la Fase de Grupos y uno de Octavos de Final.