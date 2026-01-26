Mundial 2026 Estadio Dallas: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió El Palacio de Cristal, que costó varios millones de dólares, será el recinto con más partidos.

Video ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de Dallas en la Copa del Mundo de 2026

El AT&T Stadium fue elegido como uno de las 16 sedes del Mundial 2026 y que será el estadio de la Copa del Mundo con más partidos.

El estadio de Dallas Cowboys de la NFL, recibirá por primera vez un evento de magnitud mundial tras tomar el lugar del mítico Cotton Bowl, sede en el Mundial Estados Unidos 1994.

PUBLICIDAD

¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO DALLAS?



El AT&T Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Dallas durante el Mundial 2026.

La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

Dallas Stadium tendrá un total de nueve partidos en la Copa Mundial 2026, el estadio con más partidos de la justa mundialista y el último será una de las dos Semifinales.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL AT&T STADIUM



El Estadio Dallas albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, dos de Dieciseisavos de Final, uno más de Octavos de Final y uno de Semifinales.