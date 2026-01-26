Estadio Dallas: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
El Palacio de Cristal, que costó varios millones de dólares, será el recinto con más partidos.
El AT&T Stadium fue elegido como uno de las 16 sedes del Mundial 2026 y que será el estadio de la Copa del Mundo con más partidos.
El estadio de Dallas Cowboys de la NFL, recibirá por primera vez un evento de magnitud mundial tras tomar el lugar del mítico Cotton Bowl, sede en el Mundial Estados Unidos 1994.
¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO DALLAS?
El AT&T Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Dallas durante el Mundial 2026.
La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.
Dallas Stadium tendrá un total de nueve partidos en la Copa Mundial 2026, el estadio con más partidos de la justa mundialista y el último será una de las dos Semifinales.
PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL AT&T STADIUM
El Estadio Dallas albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, dos de Dieciseisavos de Final, uno más de Octavos de Final y uno de Semifinales.
- Grupo F - Países Bajos vs. Japón - Estadio Dallas - 4 pm ET | 2 pm Centro de México, domingo 14 de junio
- Grupo L - Inglaterra vs. Croacia - Estadio Dallas - 4 pm ET | 2 pm Centro de México, miércoles 17 de junio
- Grupo J - Argentina vs. Austria - Estadio Dallas - 1 pm ET | 11 am Centro de México, lunes 22 de junio
- Grupo F - Japón vs. Repechaje UEFA B - Estadio Dallas - 7 pm ET | 5 pm Centro de México, jueves 25 de junio
- Grupo J - Jordania vs. Argentina - Estadio Dallas - 10 pm ET | 8 pm Centro de México, sábado 27 de junio
- Dieciseisavos de Final - 2E vs. 2I - Estadio Dallas - 1 pm ET | 11 am Centro de México, martes 30 de junio
- Dieciseisavos de Final - 2D vs. 2G - Estadio Dallas - 2 pm ET | 12 pm Centro de México, viernes 3 de julio
- Octavos de Final - G83 vs. G84 - Estadio Dallas - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, lunes 6 de julio
- Semifinales - G97 vs. G98 - Estadio Dallas - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, martes 14 de julio.