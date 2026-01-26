    Mundial 2026

    Estadio Dallas: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    El Palacio de Cristal, que costó varios millones de dólares, será el recinto con más partidos.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de Dallas en la Copa del Mundo de 2026

    El AT&T Stadium fue elegido como uno de las 16 sedes del Mundial 2026 y que será el estadio de la Copa del Mundo con más partidos.

    El estadio de Dallas Cowboys de la NFL, recibirá por primera vez un evento de magnitud mundial tras tomar el lugar del mítico Cotton Bowl, sede en el Mundial Estados Unidos 1994.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Estadio Nueva York/Nueva Jersey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    2 mins

    Estadio Nueva York/Nueva Jersey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Monterrey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    1 mins

    Estadio Monterrey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Guadalajara: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    1 mins

    Estadio Guadalajara: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Ciudad de México: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Ciudad de México: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio de Kansas City Chiefs, sede del Mundial 2026, no se usará más por su equipo
    2 mins

    Estadio de Kansas City Chiefs, sede del Mundial 2026, no se usará más por su equipo

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Monterrey apuesta por tener el FIFA Fan Festival más grande del Mundial 2026
    1 mins

    Monterrey apuesta por tener el FIFA Fan Festival más grande del Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Así será el Fan Fest de Monterrey para el Mundial 2026: ¡Hay bandas confirmadas!
    3:33

    Así será el Fan Fest de Monterrey para el Mundial 2026: ¡Hay bandas confirmadas!

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    América hace historia hacia el Mundial 2026
    1 mins

    América hace historia hacia el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: la CDMX lanza placa vehicular conmemorativa para la Copa del Mundo
    2 mins

    Mundial 2026: la CDMX lanza placa vehicular conmemorativa para la Copa del Mundo

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la ciudad de Houston
    2 mins

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la ciudad de Houston

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo

    ¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO DALLAS?


    El AT&T Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Dallas durante el Mundial 2026.

    La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

    Dallas Stadium tendrá un total de nueve partidos en la Copa Mundial 2026, el estadio con más partidos de la justa mundialista y el último será una de las dos Semifinales.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL AT&T STADIUM


    El Estadio Dallas albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, dos de Dieciseisavos de Final, uno más de Octavos de Final y uno de Semifinales.

    • Grupo F - Países Bajos vs. Japón - Estadio Dallas - 4 pm ET | 2 pm Centro de México, domingo 14 de junio
    • Grupo L - Inglaterra vs. Croacia - Estadio Dallas - 4 pm ET | 2 pm Centro de México, miércoles 17 de junio
    • Grupo J - Argentina vs. Austria - Estadio Dallas - 1 pm ET | 11 am Centro de México, lunes 22 de junio
    • Grupo F - Japón vs. Repechaje UEFA B - Estadio Dallas - 7 pm ET | 5 pm Centro de México, jueves 25 de junio
    • Grupo J - Jordania vs. Argentina - Estadio Dallas - 10 pm ET | 8 pm Centro de México, sábado 27 de junio
    • Dieciseisavos de Final - 2E vs. 2I - Estadio Dallas - 1 pm ET | 11 am Centro de México, martes 30 de junio
    • Dieciseisavos de Final - 2D vs. 2G - Estadio Dallas - 2 pm ET | 12 pm Centro de México, viernes 3 de julio
    • Octavos de Final - G83 vs. G84 - Estadio Dallas - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, lunes 6 de julio
    • Semifinales - G97 vs. G98 - Estadio Dallas - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, martes 14 de julio.
    Relacionados:
    Mundial 2026Estadios Mundial 2026Sedes Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    Es por su bien
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX