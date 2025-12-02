Levi's Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

San Francisco recibirá a millones de fanáticos como uno de las 16 sedes para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el Levi's Stadium, casa de San Francisco 49ers de la NFL.

El San Francisco Bay Area Stadium, como se le conocerá en el Mundial 2026, tendrá seis partidos para ser parte de las sedes de la costa Oeste para el evento de la FIFA.

PUBLICIDAD

El estadio fue diseñado por la firmas de arquitectura HNTB Encarna, inició su construcción en 2012 y finalizó en 2014. La mayor innovación tecnológica con la que cuenta es una app para el servicio de comida.

El San Francisco Bay Arena Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 71 mil espectadores, de acuerdo a información de la FIFA.

¿DÓNDE QUEDA EL LEVI'S STADIUM?



El Estadio San Francisco está ubicado al sur de la ciudad, en la localidad de Santa Clara, más cercano a San Jose, con dirección oficial 4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara.

El costo de este recinto fue de 1,300 millones dólares y ha alojado el Super Bowl L, así como eventos de lucha libre de la WWE y partidos de la NHL de hockey.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO SAN FRANCISCO



El Levi's Stadium albergará cinco partidos de la Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final.