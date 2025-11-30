Hard Rock Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

Miami es parte de las 16 sedes que fueron elegidas para el Mundial 2026 con el renovado Hard Rock Stadium, que es el segundo estadio de mayor antiguedad de los seleccionados por Estados Unidos.

El Miami Stadium, como se le conocerá durante la Copa del Mundo 2026, será anfritrión de siete partidos de la Copa del Mundo de la FIFA.

El estadio fue diseñado por el arquitecto John Bolles en 1987 y renovado por los estudios HOK y Arquitectonica en 2016 para la remodelación total del recinto, incluido el nuevo techo.

El Miami Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 65 mil espectadores.

¿DÓNDE QUEDA EL HARD ROCK STADIUM?



El Estadio Miami está ubicado al norte de la ciudad de la Florida, con dirección oficial 347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056.

El costo de este recinto en 1987 fue de 115 millones dólares, pero la remodelación tuvo una inversión de 500 millones de dólares. Es casa del equipo de la NFL, Miami Dolphins, pero ha sido sede de varios eventos deportivos como Copa América y utilizado en la Fórmula 1.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO MIAMI



El Hard Rock Stadium albergará cuatro partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, uno más de Cuartos de Final y el último por el Tercer Lugar.