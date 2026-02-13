Canadá 2026 Fechas y horarios de los juegos de Canadá en el Mundial 2026 Canadá será cabeza del Grupo B en la Copa Mundial y buscará aprovechar su condición de anfitrión para avanzar a la fase eliminatoria.

Canadá completa el trío de países organizadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y afrontará el torneo con la expectativa de consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años.

Será la primera vez que dispute dos Copas del Mundo consecutivas, luego de sus participaciones en 1986 y 2022.

Canadá y su reto como anfitriónComo uno de los organizadores, Canadá fue ubicado como cabeza del Grupo B, donde enfrentará a Qatar, Suiza y al ganador del repechaje UEFA entre Gales, Bosnia, Italia e Irlanda del Norte.

La selección norteamericana buscará transformar el impulso de su desarrollo reciente en resultados dentro del campo, en un sector que luce competitivo desde la primera jornada.

Superar la fase de grupos aparece como la meta inmediata, en un grupo que no ofrece margen amplio de error.

Calendario completo de Canadá en la fase de grupos

Canadá disputará sus tres partidos del Grupo B en sedes de su país y Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Viernes 12 de junio de 2026

● Canadá vs. Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia en Estadio Toronto a las 13:00 MX, 15:00 ET

Jueves 18 de junio de 2026

● Canadá vs. Catar en Estadio BC Place Vancouver a las 16:00 MX, 18:00 ET

Miércoles 24 de junio de 2026