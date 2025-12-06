Video ¡Listos los horarios y sedes del Grupo de México!

Este sábado 6 de diciembre se reveló el calendario del Mundial 2026 con fechas, horarios y sedes confirmadas para la Fase de Grupos y México conoció exactamente qué días y a qué hora jugará sus compromisos dentro del Grupo A.

La actividad de México inicia el 11 de junio con el partido inaugural a disputarse en el Estadio Ciudad de México casi a mediodía y frente a una selección que ya enfrentó también en el primer juego de una Copa del Mundo, ante Sudáfrica como en el Mundial 2010.

Después, la Selección Mexicana se trasladará a Guadalajara para su segundo frente de la Fase de Grupos del Mundial 2026 contra Corea del Sur, con la que tiene dos antecedentes en la justa mundialista.

El tercer partido, donde México se medirá a Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda, depende de quién sea la que clasifique vía los Playoffs de la UEFA a disputarse en marzo próximo, será de nuevo en la CDMX.

Esos son los días y horarios del calendario de México en el Mundial 2026:

JORNADA 1

México vs. Sudáfrica, 11de junio 13:00 H Centro MX / 15:00 H ET, Estadio Ciudad de México

Corea del Sur vs. Clasificado de la UEFA, 11 de junio, 20:00 H Centro MX / 22:00 H ET, Estadio Guadalajara

JORNADA 2

Clasificado de la UEFA vs. Sudáfrica, 18 de junio, 10:00 H Centro MX / 12:00 H ET, Estadio Atlanta

México vs. Corea del Sur, 18 de junio, 19:00 H Centro MX / 21:00 H ET Estadio Guadalajara

JORNADA 3