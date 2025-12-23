Mundial 2026 Estadio de Kansas City Chiefs, sede del Mundial 2026, no se usará más por su equipo Con capacidad para más de 76 mil espectadores, este inmueble no existirá más después de que se celebre la Copa del mundo de la FIFA 2026.

Video Los partidos que se jugarán en Filadelfia y Kansas City en el Mundial 2026

Uno de los estadios sede del Mundial 2026 vivirá su experiencia mundialista y después desaparecerá del mapa deportivo en el que actualmente funge como parte de la NFL, la liga profesional de futbol americano en Estados Unidos.

Se trata del Arrowhead Stadium, casa de Kansas City Chiefs, luego de que se anunciara que el equipo construirá un nuevo estadio techado al otro lado de la frontera de Kansas y Missouri.

La inauguración del nuevo estadio del equipo ganador de cuatro Super Bowls en la historia de la franquicia está prevista para la temporada 2031, luego de que los legisladores de Kansas aprobaran 2.4 millones de dólares en bonos para cubrir 60 por ciento del proyecto del nuevo estadio, informó la agencia de noticias AP.

Este momento cubre parte de los 3 mil millones de dólares que se invertirá en la construcción del nuevo estadio de Kansas City Chiefs. Los bonos se pagarán con ingresos estatales de los impuestos sobre las ventas y el alcohol.

“El nuevo estadio se construirá en Kansas City, Kansas, cerca del autódromo de Kansas. Tendrá una capacidad para unas 65 mil personas, aproximadamente 10 mil menos que el Arrowhead Stadium.

“Los Chiefs también planean construir una instalación de práctica de 300 millones de dólares en Olathe, Kansas, y se han comprometido a invertir al menos 700 millones de dólares en otros desarrollos”, informó la AP.

El Arrowhead Stadium fue inaugurado en 1972 y considerado uno de los estadios emblemáticos de la NFL. Ostenta el récord Guinness por el rugido más fuerte en un estadio.

Para el próximo verano, Arrowhead Stadium será sede de seis partidos para el Mundial 2026 y estos son los encuentros: