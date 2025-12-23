    Mundial 2026

    Estadio de Kansas City Chiefs, sede del Mundial 2026, no se usará más por su equipo

    Con capacidad para más de 76 mil espectadores, este inmueble no existirá más después de que se celebre la Copa del mundo de la FIFA 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Los partidos que se jugarán en Filadelfia y Kansas City en el Mundial 2026

    Uno de los estadios sede del Mundial 2026 vivirá su experiencia mundialista y después desaparecerá del mapa deportivo en el que actualmente funge como parte de la NFL, la liga profesional de futbol americano en Estados Unidos.

    Se trata del Arrowhead Stadium, casa de Kansas City Chiefs, luego de que se anunciara que el equipo construirá un nuevo estadio techado al otro lado de la frontera de Kansas y Missouri.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Monterrey apuesta por tener el FIFA Fan Festival más grande del Mundial 2026
    1 mins

    Monterrey apuesta por tener el FIFA Fan Festival más grande del Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Así será el Fan Fest de Monterrey para el Mundial 2026: ¡Hay bandas confirmadas!
    3:33

    Así será el Fan Fest de Monterrey para el Mundial 2026: ¡Hay bandas confirmadas!

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    América hace historia hacia el Mundial 2026
    1 mins

    América hace historia hacia el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: la CDMX lanza placa vehicular conmemorativa para la Copa del Mundo
    2 mins

    Mundial 2026: la CDMX lanza placa vehicular conmemorativa para la Copa del Mundo

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la ciudad de Houston
    2 mins

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la ciudad de Houston

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la ciudad de Boston
    2 mins

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la ciudad de Boston

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Los partidos que se jugarán en Kansas City en el Mundial 2026
    1 mins

    Los partidos que se jugarán en Kansas City en el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: Los partidos que se jugarán en SoFi Stadium de Los Angeles
    1 mins

    Mundial 2026: Los partidos que se jugarán en SoFi Stadium de Los Angeles

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: Los partidos que se jugarán en la ciudad de Atlanta
    1 mins

    Mundial 2026: Los partidos que se jugarán en la ciudad de Atlanta

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en New York/New Jersey
    2 mins

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en New York/New Jersey

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo

    La inauguración del nuevo estadio del equipo ganador de cuatro Super Bowls en la historia de la franquicia está prevista para la temporada 2031, luego de que los legisladores de Kansas aprobaran 2.4 millones de dólares en bonos para cubrir 60 por ciento del proyecto del nuevo estadio, informó la agencia de noticias AP.

    Este momento cubre parte de los 3 mil millones de dólares que se invertirá en la construcción del nuevo estadio de Kansas City Chiefs. Los bonos se pagarán con ingresos estatales de los impuestos sobre las ventas y el alcohol.

    “El nuevo estadio se construirá en Kansas City, Kansas, cerca del autódromo de Kansas. Tendrá una capacidad para unas 65 mil personas, aproximadamente 10 mil menos que el Arrowhead Stadium.

    “Los Chiefs también planean construir una instalación de práctica de 300 millones de dólares en Olathe, Kansas, y se han comprometido a invertir al menos 700 millones de dólares en otros desarrollos”, informó la AP.

    El Arrowhead Stadium fue inaugurado en 1972 y considerado uno de los estadios emblemáticos de la NFL. Ostenta el récord Guinness por el rugido más fuerte en un estadio.

    Para el próximo verano, Arrowhead Stadium será sede de seis partidos para el Mundial 2026 y estos son los encuentros:

    • Argentina vs. Argelia, Fase de Grupos
    • Ecuador vs. Curazao, Fase de Grupos
    • Túnez vs. Países Bajos, Fase de Grupos
    • Argelia vs. Austria, Fase de Grupos
    • Un partido de Dieciseisavos de Final
    • Un partido de Cuartos de Final
    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Estadios Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX