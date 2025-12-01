Arrowhead Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

Video ¡Sin acreditación y con 15 años dio la mejor narración en la historia de la Libertadores!

Por primera vez Kansas City forma parte de las sedes para una Copa del Mundo de la FIFA , gracias a la elección del conocido Arrowhead Stadium.

Al Kansas City Stadium se le conoce actualmente como el GEHA Field por tema de patrocinio y es el estadio más antiguo de los seleccionados por Estados Unidos para el Mundial 2026.

El recinto del estado de Missouri será anfritrión de seis partidos de la Copa del Mundo de la FIFA. El estadio fue diseñado por el arquitecto Charles Deaton y se inauguró en 1972. A lo largo de sus más de 50 años ha sufrido cinco remodelaciones sin perder la esencia de su creador.

El Kansas City Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 73 mil espectadores.

¿DÓNDE QUEDA EL ARROWHEAD STADIUM?



El Estadio Kansas City está ubicado al sureste de la ciudad, con dirección oficial 1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129.

El costo de este recinto fue de 43 millones dólares y en la pasada Copa América 2024 fue contemplada como una de las sedes del torneo para conocer la organización de un partido de futbol. Igual ahí Lionel Messi ya jugó un encuentro de MLS con récord de asistencia.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO KANSAS CITY



El GEHA Field at Arrowhead Stadium albergará cuatro partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y uno más de Cuartos de Final.