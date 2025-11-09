    Mundial 2026

    ¿Cuántos equipos clasifican para el Mundial 2026?

    Esta Copa del Mundo será la primera que se juegue con 48 selecciones y en tres países diferentes.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.
    Imagen adidas
    El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

    El Mundial 2026 contará con 48 selecciones participantes y será la primera que se juegue con tal cantidad de equipos y en tres países diferentes.

    PUBLICIDAD

    Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, serán 48 países los que aspiren a ganar la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, que alojarán 104 partidos repartidos en las tres sedes.

    Solo dos de las seis confederaciones han tenido un equipo campeón del mundo: UEFA en 12 ediciones y Conmebol en 10.

    NÚMERO DE PAÍSES QUE PARTICIPARON EN CADA MUNDIAL

    • Uruguay 1930: 13
    • Italia 1934: 16
    • Francia 1938: 15
    • Brasil 1950: 13
    • Suiza 1954: 16
    • Suecia 1958: 16
    • Chile 1962: 16
    • Inglaterra 1966: 16
    • México 1970: 16
    • Alemania 1974: 16
    • Argentina 1978: 16
    • España 1982: 24
    • México 1986: 24
    • Italia 1990: 24
    • Estados Unidos 1994: 24
    • Francia 1998: 32
    • Corea-Japón 2002: 32
    • Alemania 2006: 32
    • Sudáfrica 2010: 32
    • Brasil 2014: 32
    • Rusia 2018: 32
    • Qatar 2022: 32
    • Estados Unidos, México y Canadá: 48

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Presentan a la mascota de la Ciudad de México para el Mundial de 2026

    Presentan a la mascota de la Ciudad de México para el Mundial de 2026

    1 min
    Paraguay da sus jugadores para los partidos ante Estados Unidos y México

    Paraguay da sus jugadores para los partidos ante Estados Unidos y México

    1 min
    ¡Pochettino dejaría que Trump levante el trofeo de la FIFA!

    ¡Pochettino dejaría que Trump levante el trofeo de la FIFA!

    2 min
    Ranking FIFA: así está la lista de países de cara al Mundial 2026

    Ranking FIFA: así está la lista de países de cara al Mundial 2026

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: cuáles son las cabezas de serie y cómo se determinan

    Sorteo Mundial 2026: cuáles son las cabezas de serie y cómo se determinan

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX