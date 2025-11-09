¿Cuántos equipos clasifican para el Mundial 2026?
Esta Copa del Mundo será la primera que se juegue con 48 selecciones y en tres países diferentes.
El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.
El Mundial 2026 contará con 48 selecciones participantes y será la primera que se juegue con tal cantidad de equipos y en tres países diferentes.
Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, serán 48 países los que aspiren a ganar la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, que alojarán 104 partidos repartidos en las tres sedes.
Solo dos de las seis confederaciones han tenido un equipo campeón del mundo: UEFA en 12 ediciones y Conmebol en 10.
NÚMERO DE PAÍSES QUE PARTICIPARON EN CADA MUNDIAL
- Uruguay 1930: 13
- Italia 1934: 16
- Francia 1938: 15
- Brasil 1950: 13
- Suiza 1954: 16
- Suecia 1958: 16
- Chile 1962: 16
- Inglaterra 1966: 16
- México 1970: 16
- Alemania 1974: 16
- Argentina 1978: 16
- España 1982: 24
- México 1986: 24
- Italia 1990: 24
- Estados Unidos 1994: 24
- Francia 1998: 32
- Corea-Japón 2002: 32
- Alemania 2006: 32
- Sudáfrica 2010: 32
- Brasil 2014: 32
- Rusia 2018: 32
- Qatar 2022: 32
- Estados Unidos, México y Canadá: 48
