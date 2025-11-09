¿Cuántos equipos clasifican para el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones participantes y será la primera que se juegue con tal cantidad de equipos y en tres países diferentes.

Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, serán 48 países los que aspiren a ganar la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, que alojarán 104 partidos repartidos en las tres sedes.

Solo dos de las seis confederaciones han tenido un equipo campeón del mundo: UEFA en 12 ediciones y Conmebol en 10.

NÚMERO DE PAÍSES QUE PARTICIPARON EN CADA MUNDIAL