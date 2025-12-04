    Mundial 2026

    BMO Field: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    Este recinto es uno de los dos estadios de Canadá que albergarán partidos de la próxima Copa del Mundo 2026.

    Por:
    David Espinosa.
    Video ¿Dónde se juega el Mundial 2026? Sedes, ciudades y estadios

    Toronto es sede de Canadá que conforma las 16 ciudades para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el BMO Field, casa de Toronto FC de la MLS y Toronto Argonauts de la CFL.

    El Toronto Stadium, como se le conocerá por tema de FIFA para el Mundial 2026, tendrá seis partidos para ser el último de las sedes de la costa Este para este evento de la FIFA.

    El estadio fue diseñado por la firmas de arquitectura Brisbin Brook Beynon Architects, inició su construcción en 2006 y finalizó en 2007. El recinto ha tenido remodelaciones en 2010, 2014 y 2016, al tener capacidad nada más para 25 mil aficionados.

    El Toronto Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 45 mil espectadores, de acuerdo a información de la FIFA.

    ¿DÓNDE QUEDA EL BMO FIELD?


    El Estadio Toronto está ubicado en el Exhibition Place, con dirección oficial 170 Princes' Blvd, Toronto, ON M6K 3C3.

    El costo de este recinto fue de 44 millones dólares, pero su ampliación en 2016 tuvo una inversión de 120 millones de dólares entre 2014 y 2016.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO TORONTO


    El BMO Field albergará cinco partidos de la Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final.

    • Fase de Grupos: 12 de junio
    • Fase de Grupos: 17 de junio
    • Fase de Grupos: 20 de junio
    • Fase de Grupos: 23 de junio
    • Fase de Grupos: 25 de junio
    • Dieciseisavos de Final: 2 de julio.

