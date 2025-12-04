    Mundial 2026

    BC Place Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    Vancouver es una de las dos sedes que tiene Canadá para recibir la Copa del Mundo 2026.

    Vancouver es una de las 16 sedes para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el BC Place Stadium, casa de Vancouver Whitecaps de la MLS y BC Lions de la CFL.

    El BC Place Vancouver, como se le conocerá en el Mundial 2026, tendrá siete partidos para ser el último de las sedes de la costa Oeste para este evento de la FIFA.

    El estadio fue diseñado por la firmas de arquitectura Studio Phillips Barratt, Ltd., inició su construcción en 1981 y finalizó en 1983. El recinto ha tenido remodelaciones en 2009 y 2011, al interior y exterior, respectivamente.

    El BC Place Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 54 mil espectadores, de acuerdo a información de la FIFA.

    ¿DÓNDE QUEDA EL BC PLACE STADIUM?


    El Estadio BC Place Vancouver está ubicado al norte del False Creek, con dirección oficial 777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8.

    El costo de este recinto fue de 243 millones dólares y estuvo cerca de no ser parte del Mundial 2026, ya que Vancouver renunció a ser sede y después pidió su reincoporación al Comité Organizador.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO VANCOUER


    El LC Place Stadium albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y otro de Octavos de Final.

    • Fase de Grupos: 13 de junio
    • Fase de Grupos: 18 de junio
    • Fase de Grupos: 21 de junio
    • Fase de Grupos: 24 de junio
    • Fase de Grupos: 26 de junio
    • Dieciseisavos de Final: 2 de julio
    • Octavos de Final: 7 de julio.

