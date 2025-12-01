AT&T Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

Video Dallas será el estadio que más juegos tendrá del Mundial 2026

Dallas volverá ser una de las sedes de una Copa del Mundo de la FIFA con la elección del AT&T Stadium, que deja atrás al Cotton Bowl que lo fue en el Mundial Estados Unidos 1994.

El Dallas Stadium estuvo en la pelea por sede de la Final del Mundial 2026 que finalmente fue otorgada por la FIFA para el MetLife Stadium en New York / New Jersey.

El recinto del estado de Texas será anfritrión de nueve partidos de la Copa del Mundo de la FIFA, el estadio que más juegos tendrá a lo largo del verano del 2026.

El estadio fue diseñado por la firma de arquitectos HKS Inc., en específico por Bryan Trubey, y se inauguró en 2009. También cuenta con techo retráctil que abre y cierra en nueve minutos, además de unas espectaculares pantallas de más de 1,075 metros cuadrados.

El Dallas Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 94 mil espectadores, de acuerdo a información de la FIFA.

¿DÓNDE QUEDA EL AT&T STADIUM?



El Estadio Dallas está ubicado en el condado de Arlington, en la zona metropolitana de Dallas, con dirección oficial 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011.

El costo de este recinto fue de 1,300 millones dólares, es casa de Dallas Cowboys de la NFL y ha recibido múltiples eventos deportivos de futbol, lucha libre, NBA, NCAA y el Super Bowl. En 2021 fue sede de la pelea de 'Canelo' Álvarez vs. Billy Joe Saunders.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO DALLAS



El AT&T Stadium albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, dos de Dieciseisavos de Final, uno más de Octavos de Final y uno de Semifinales.