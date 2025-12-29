    Mundial 2026

    Sudáfrica gana a Zimbabue para avanzar en Copa Africana de Naciones

    El rival de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 sigue con vida en el torneo continental.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Atención, México: Sudáfrica gana y avanza a Octavos de la Copa Africana

    Sudáfrica, rival de la Selección Mexicana en la inauguración del Mundial 2026, derrotó a 3-2 a Zimbabue este lunes para avanzar en la Copa Africana de Naciones 2025.

    Los Bafana Bafana, como se les conoce a los sudafricanos, tuvieron un juego de locura en el Gran Estadio de Marrakech para situarse ahora en los Octavos de Final.

    Previo a este encuentro, Sudáfrica había perdido 1-0 con Egipto y en su debut venció a Angola por marcador de 2-1.

    LOS GOLES DE SUDÁFRICA ANTE ZIMBABUE


    La selección de Sudáfrica se impuso gracias a los goles de Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis en este partido que era directo por el pase a la siguiente ronda del torneo africano.

    De parte de Zimbabue anotaron Tawanda Maswanhise, además de un desafortunado autogol de Aubrey Modiba, que en su momento puso el marcador 2-2 de forma parcial.

    Sudáfrica siempre estuvo al frente en el marcador, Moremi adelantó a su selección al minuto 7 con un desvío que techó al portero rival y Foster marcó al 50', gracias a un error de la defensa.

    El tanto del triunfo, de Appollis llegó desde los 11 pasos con un penal que hizo efectivo. Ahora Sudáfrica espera rival entre Costa de Marfil, Camerún o Mozambique a jugarse el 4 de enero.

    Video La viral reacción del Vasco al enterarse que jugó vs. DT de Sudáfrica ¡en 1986!
    Mundial 2026Sudáfrica 2026Copa Africana de Naciones

