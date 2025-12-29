Sudáfrica gana a Zimbabue para avanzar en Copa Africana de Naciones
El rival de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 sigue con vida en el torneo continental.
Sudáfrica, rival de la Selección Mexicana en la inauguración del Mundial 2026, derrotó a 3-2 a Zimbabue este lunes para avanzar en la Copa Africana de Naciones 2025.
Los Bafana Bafana, como se les conoce a los sudafricanos, tuvieron un juego de locura en el Gran Estadio de Marrakech para situarse ahora en los Octavos de Final.
Previo a este encuentro, Sudáfrica había perdido 1-0 con Egipto y en su debut venció a Angola por marcador de 2-1.
LOS GOLES DE SUDÁFRICA ANTE ZIMBABUE
La selección de Sudáfrica se impuso gracias a los goles de Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis en este partido que era directo por el pase a la siguiente ronda del torneo africano.
De parte de Zimbabue anotaron Tawanda Maswanhise, además de un desafortunado autogol de Aubrey Modiba, que en su momento puso el marcador 2-2 de forma parcial.
Sudáfrica siempre estuvo al frente en el marcador, Moremi adelantó a su selección al minuto 7 con un desvío que techó al portero rival y Foster marcó al 50', gracias a un error de la defensa.
El tanto del triunfo, de Appollis llegó desde los 11 pasos con un penal que hizo efectivo. Ahora Sudáfrica espera rival entre Costa de Marfil, Camerún o Mozambique a jugarse el 4 de enero.