    Mundial 2026

    Delegación mexicana aterriza en Washington para sorteo del Mundial 2026

    La comitiva ya se encuentra en la capital de los Estados Unidos, para conocer la suerte del Tricolor.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Sorpresa: Este es el primer integrante de México en llegar al sorteo del Mundial 2026

    De cara al sorteo del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre en Washington D. C., la delegación de la Selección Mexicana ya arribó a la ciudad sede del evento.

    Con imágenes otorgadas por la Federación Mexicana de Futbol, Javier Aguirre y Duilio Davino aterrizaron pasado el mediodía

    Cabe recordar que en horas pasadas, fue Mikel Arriola, presidente comisionado de la FMF, quien fue el primero en llegar a Washington D. C., para reuniones de la FIFA.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026


    Recuerda que a través de ViX pueden seguir EN VIVO el sorteo del Mundial 2026 solo para México, el magno evento se llevará a cabo en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

    Se espera la asistencia de todos los entrenadores de las 42 selecciones clasificadas, directivos de cada federación, así como invitados especiales, principalmente exfiguras del futbol mundial.

    El día sábado será especial para conocer el calendario de partidos del Mundial 2026, en otro evento realizado por FIFA para todo el mundo.

