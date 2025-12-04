Video Sorpresa: Este es el primer integrante de México en llegar al sorteo del Mundial 2026

De cara al sorteo del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre en Washington D. C., la delegación de la Selección Mexicana ya arribó a la ciudad sede del evento.

Con imágenes otorgadas por la Federación Mexicana de Futbol, Javier Aguirre y Duilio Davino aterrizaron pasado el mediodía

Cabe recordar que en horas pasadas, fue Mikel Arriola, presidente comisionado de la FMF, quien fue el primero en llegar a Washington D. C., para reuniones de la FIFA.

HORARIO Y DÓNDE VER EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026



Recuerda que a través de ViX pueden seguir EN VIVO el sorteo del Mundial 2026 solo para México, el magno evento se llevará a cabo en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Se espera la asistencia de todos los entrenadores de las 42 selecciones clasificadas, directivos de cada federación, así como invitados especiales, principalmente exfiguras del futbol mundial.