¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026? Las casas de apuestas hablan

Video Mucho dinero de por medio: estos son los favoritos para ganar el Mundial 2026

Con el Sorteo Final que ya decidió a los Grupos del Mundial 2026, se empiezan a perfilar los conjuntos favoritos a alzarse con el máximo certamen del planeta futbolístico y las casas de apuestas lo saben.

Los números empezaron a circular ya e incluso ya se dio pronósticos respecto a las posiblidades que tiene México de avanzar de la Fase de Grupos, pero ahora, ¿quién se perfila para ganar el Mundial?

Acorde con los momios de algunas casas de apuestas en promedio, la condición de favorito, justo después de la celebración del sorteo, no difiere mucho de lo que se da en el Ránking FIFA.

¿QUIÉNES SON LOS FAVORITOS PARA ALZARSE COMO CAMPEONES DEL MUNDIAL 2026?



Las casas de apuestas siguen la lógica de lo sucedido en el último Ránking FIFA y también en la última Eurocopa 2024 y Copa América 2024.

En este caso, España, número 1 del ránking FIFA y campeón de Europa, es la favorita para alzarse con el certamen al contabilizar una probabilidad de +440, es decir, por cada 100 pesos apostados, se regresan 540 pesos (29.71 dólares de recompensa por cada 5.5 dólares apostados).

Los siguientes momios corresponden a Inglaterra, finalista en la última Euro, que registra un +560, seguido de Francia con un +780 y Argentina, vigente campeona del mundo y de Copa América con +800 de probabilidad.

En cuanto a México, el Tri aparece en la cabalística posición 13 con un momio de +6900 y es el anfitrión mejor posicionado entre los favoritos en las casas de apuestas.