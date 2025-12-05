Video ¡Así le ha ido a México vs. rivales de África y Asia en los Mundiales!

La Selección Mexicana y Corea del Sur se verán nuevamente las caras en una Copa del Mundo y ante esto el estratega coreano, Hong Myung-bo, lanzó una advertencia para combinado mexicano.

En entrevista post-sorteo, el técnico coreano comparó los enfrentamientos en las ediciones pasadas del Mundial y señaló que ahora será diferente.

“México era un buen equipo antes y sigue siendo un buen equipo ahora. La diferencia es que nosotros tenemos más experiencia y el objetivo es aprovechar esa experiencia lo mejor posible en el partido”

“México tiene un buen director técnico y buenos jugadores y están mostrando un buen rendimiento”, mencionó Hong Myung-bo.

México y Corea del Sur quedaron ubicados en el Grupo A del Mundial 2026 junto con Sudáfrica y u n rival que saldrá del Play Off de UEFA.