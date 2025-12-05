    Mundial 2026

    Corea del Sur manda mensaje a México de cara al Mundial 2026

    Hong Myung-bo, técnico del combinado asiático, recordó los partidos frente a México en los mundiales pasados.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Así le ha ido a México vs. rivales de África y Asia en los Mundiales!

    La Selección Mexicana y Corea del Sur se verán nuevamente las caras en una Copa del Mundo y ante esto el estratega coreano, Hong Myung-bo, lanzó una advertencia para combinado mexicano.

    En entrevista post-sorteo, el técnico coreano comparó los enfrentamientos en las ediciones pasadas del Mundial y señaló que ahora será diferente.

    “México era un buen equipo antes y sigue siendo un buen equipo ahora. La diferencia es que nosotros tenemos más experiencia y el objetivo es aprovechar esa experiencia lo mejor posible en el partido

    “México tiene un buen director técnico y buenos jugadores y están mostrando un buen rendimiento”, mencionó Hong Myung-bo.

    México y Corea del Sur quedaron ubicados en el Grupo A del Mundial 2026 junto con Sudáfrica y u n rival que saldrá del Play Off de UEFA.

    Cabe recordar que será la tercera ocasión que la Selección Mexicana enfrente al conjunto asiático en una Copa del Mundo, las dos anterior fueron en Francia 1998 y Rusia 2018 donde ambos juegos los ganó el Tri.

