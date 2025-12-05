Después de conocer el destino de la Selección Mexicana en el Mundial del 2026, Raúl Jiménez consideró que el Tri puede sacar cosas positivas del grupo que le tocó.

En entrevista para Línea de 4, el delantero mexicano destacó las ventajas de estar en el bombo 1.

PUBLICIDAD

" Es un grupo en el que se pueden sacar cosas positivas, primero es ganar y quedar primeros... Te da una cierta ventaja estar en el Bombo 1, vas a enfrentar la Fase de Grupos, la otra ventaja es que estás en México, va a ser complejo, vi que lo dijo Javier también, será analizar a los cuatro rivales de aquí a marzo y luego será con el que te toqué, planear, trabajar bien, la Fecha FIFA de marzo, ya luego para la Fecha FIFA antes del Mundial tener equipos parecidos a los que vamos a enfrentar", apuntó Jiménez.

De igual forma señaló que el no conocer el tercer rival de la fase de grupos será algo complejo ya que ese juego podría cambiar el destino de la Selección Mexicana.

"Se vive de otra manera ese partido, nos pasó en Rusia en 2018, el último partido llegamos a jugar contra Suecia y tuvimos un descalabro que nos deja fuera del Mundial, tienes la ventaja que pasan los mejores terceros, pero nuestra idea es pasar como de los mejores primeros para seguir jugando en México" agregó Raúl Jiménez.

La Selección Mexicana se ubica en el Grupo A del Mundial 2026 donde también se encuentra Sudáfrica y Corea del Sur, y más adelante se unirá un rival europeo que podría ser Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.