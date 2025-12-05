Video ¡No lo puede creer! La épica reacción del Vasco tras el sorteo del Mundial 2026

Javier Aguirre, técnico de la selección de México, dio sus primeras sensaciones tras conocer sus rivales en la Fase de Grupos del Mundial 2026 después de realizarse el sorteo.

El Vasco se dijo incrédulo de que volverá a dirigir un México vs. Sudáfrica en un partido de inauguración de una Copa del Mundo como lo hizo hace casi 16 años.

"(Me quedo con) Dos cosas, la primera es que repetiremos inauguración del 2010… qué casualidad. Y la segunda, la incertidumbre del rival europeo, es un Play-offs muy diverso, no tienen nada que ver el uno con el otro, y no sabemos qué va a pasar”, señaló Javier Aguirre en entrevista exclusiva con TUDN tras el sorteo que se celebró en Washington, D.C.

El último rival de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial 2026 será el ganador de la Serie D del Play-off de la UEFA que disputarán en marzo Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

"De momento trabajar a los analistas en los cuatro rivales, que me los desglosen, desmenucen y empezar a ver posibles rivales que se aparezcan”, mencionó el Vasco sobre el rival europeo que tendrá en la Copa Mundial 2026.

Por último, Javier Aguirre le mandó un mensaje a la afición: "Que todos tengamos esa ilusión que tengo yo, que no hay rival pequeño, no se pueda confiar, que no hagan números ni cábalas, hay que ir partido a partido”.

México debutará en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, después se medirá a Corea del Sur el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara y cerrará la Fase de Grupos el miércoles 24 de junio contra el rival europeo en el Coloso de Santa Úrsula.