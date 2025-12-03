Video Sorpresa: Este es el primer integrante de México en llegar al sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 poco a poco comienza a tomar forma. El martes pasado se revelaron los conductores estelares y los artistas que amenizarán el evento en el Centro John F. Kennedy en Washington D.C., capital de Estados Unidos, uno de los tres países sedes junto a México y Canadá.

Este miércoles, la FIFA dio a conocer más personalidades que estarán como conductores en el sorteo del Mundial 2026 para conocer cómo estarán conformados los grupos y el calendario de partidos, entre los que destacan Tom Brady, Shaquille O’Neal y Aaron Judge.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Mauricio Ymay de TUDN, se espera un clima gélido por debajo de los ceros grados centígrados y también reveló quien fue el primer representante de la delegación mexicana para el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, fue entrevistado por TUDN en su llegada a la capital de Estados Unidos y también habló de cómo se prepara la Selección Mexicana para afrontar el Mundial 2026.

“Estamos muy contentos de venir y para nosotros es muy importante el viernes, Viene Javier (Aguirre), viene Duilio (Davino). Desde la parte deportiva y la organización deportiva de aquí al 11 de junio es muy relevante que este sorteo salga bien para México.

“Implica que estamos para jugar para cualquiera, implica también que México tiene que aprovechar esa localía que no había tenido, en cao de pasar como primero tendría dos partidos más en CDMX.

“Nos va a permitir derivar los tres partidos previos al Mundial, con fechas abiertas, dos partidos en México y uno con Estados Unidos para aprovecharlo al máximo ya con los perfiles de los equipos que nos tocan”, indicó Mikel Arriola a Mauricio Ymay.

Asimismo, el directivo mexicano indicó que acudirá a un Consejo de Concacaf mañana (jueves) y junta de presidentes de Concacaf el vienes previo al torneo , además de que tendrá reuniones con varias bilaterales confederaciones, pensando en un convenio con España el día 6 de diciembre.