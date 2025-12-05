Video ¿Con su esposa y el gobernador de Jalisco? Aguirre hace de las suyas tras el sorteo

La Selección Mexicana conoció al fin a sus rivales luego del sorteo del Mundial 2026 en el John F. Kennedy Center de Washington D.C. en el que enfrentará a un equipo de África, uno de Asia y a la espera de conocer a la selección de Europa con la que cerrará la Fase de Grupos.

En entrevista con Mauricio Ymay y Juan Pablo Sorín para TUDN desde la capital de Estados Unidos, Javier Aguirre, director técnico de México, reveló cuál fue la reacción tanto de su esposa Silva como de Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco y donde se jugará el segundo partido del Tricolor en actividad del Grupo A.

“Se acordó (Silvia, su esposa) de la inauguración de Sudáfrica, fue lo primero que se le vino a la mente”, dijo ‘Vasco’ Aguirre en referencia al partido inaugural ante la Selección de Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio que también fue el primero en el Mundial 2010 en el continente africano.

“Lo del rival europeo no lo tenemos definido… bien, contento. Me decía el gobernador de Jalisco que qué bueno que fue Corea en Jalisco y que tal, tal, tal… Yo creo que ya cada uno va haciendo sus cábalas, sus pronósticos y en este caso nosotros es preparar el Mundial”, indicó ‘Vasco’ Aguirre.

Los posibles rivales de Europa para la Selección Mexicana en el Grupo A son Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda, quienes saldrán de los Playoffs de la UEFA a disputarse en marzo próximo.

¿DEFINIDOS LOS PORTEROS DE MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026?

Javier Aguirre también habló de un tema controversial hacia la Copa del Mundo de la FIFA, la de quién será el portero titular y quienes los suplentes, pues a lo largo de 2025 en los partidos amistosos y Copa Oro mostró diversas posibilidades bajo los tres postes.

“Los porteros los voy teniendo en mente, me faltan cuatro o cinco jugadores en campo, pero vamos a esperar, los tengo qué entrenar, más que jugar", señaló el estratega del Tricolor tras el sorteo del Mundial 2026.

Finalmente, Javier ‘Vasco’ Aguirre también habló sobre la preparación de su equipo para el territorio mexicano y a decir del tema físico que incluso llegó a comentar anteriormente Didier Deschamps, director técnico de la Selección de Francia.

