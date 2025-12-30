Senegal y RD Congo certifican su pase en la Copa Africana de Naciones
Ambas selecciones con intenciones para el Mundial 2026 compitieron en su grupo por el liderato.
Senegal y RD Congo lograron su boleto a los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025, con vistas a lo que será su participación para el Mundial 2026.
Senegal ya está clasificada a la Copa Mundial 2026, mientras que RD Congo jugará el Repechaje Internacional en marzo para conseguir su boleto a la justa mundialista.
Ambos llegaron con cuatro puntos y con la necesidad de ganar, con una mejor diferencia de goles que el otro, para asegurar el primer lugar del Grupo D para la siguiente ronda.
TRIUNFOS DE SENEGAL Y RD CONGO
Senegal ganó 3-0 a Benín con goles de Abdoulaye Seck, Habib Diallo y Cherif Ndiaye y mantener el primer puesto con el que llegó a esta jornada definitoria, esto a pesar de jugar con 10 jugadores tras la expulsión de Kalidou Koulabaly.
Los senegaleses esperan a un mejor tercer lugar, para conocer a su rival en la fase de Octavos de Final.
RD Congo derrotó 3-0 a Botsuana con doblete de Gaël Kakuta y otra anotación de Nathanaël Mbuku, para avanzar como segundo lugar y jugar en los Octavos de Final ante Argelia.