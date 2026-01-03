    Mundial 2026

    Senegal confirma favoritismo y elimina a Sudán para meterse a Cuartos

    La selección campeona mostró carácter, remontó el partido y selló su pase a la siguiente fase de la Copa Africana de Naciones.

    Por:Jaime Bernal
    Video Senegal reacciona, vence a Sudán y avanza a Cuartos

    Senegal confirmó su jerarquía en la Copa Africana de Naciones y selló su clasificación a los Cuartos de Final tras imponerse 3-1 a Sudán, en un duelo que exigió reacción y oficio del vigente campeón continental.

    El conjunto dirigido por Aliou Cissé se vio sorprendido desde el arranque por la anotación de Aamir Abdallah al minuto 6, un golpe que ilusionó a Sudán y encendió las alarmas en los 'Leones de la Teranga'.

    Sin embargo, la respuesta senegalesa fue inmediata y contundente, impulsada por el control del balón y la paciencia en campo rival.

    Papa Gueye, mediocampista del Villarreal, asumió el protagonismo y cambió el rumbo del encuentro con un doblete clave. Al 29’, emparejó el marcador con un disparo desde fuera del área y, en el tiempo agregado de la primera mitad, firmó la remontada desde el punto penal para enviar a Senegal con ventaja al descanso.

    En el complemento, Senegal administró el partido y terminó por liquidarlo con el tanto de Ibrahim Mbaye al minuto 77, que aseguró el boleto a la siguiente ronda.

    Ahora, Senegal enfrentará al ganador del cruce entre Mali y Túnez en busca de las Semifinales, mientras que Sudán se despide del torneo disputado en Marruecos.

