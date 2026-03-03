    Cristiano Ronaldo

    Cristiano abandona Arabia Saudita y rumbo a Madrid

    El jet privado del astro portugués voló a Madrid tras el inicio del conflicto en Medio Oriente.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Cristiano Ronaldo deja Arabia Saudita rumbo a Madrid


    Cristiano Ronaldo abandonó Riad, la capital de Arabia Saudita donde juega para el Al Nassr desde el 2023, según distintas fuentes basadas en diferentes webs de seguimientos de vuelos, pero ni el club ni el representante, tampoco el propio jugador han confirmado ni mencionado nada al respecto.

    Según la información, el avión privado que ha sido relacionado con el astro portugués aterrizó la madrugada del 2 de marzo a las 1:32 am local en Madrid.

    El diario Marca informó que "no se trataría de un vuelo comercial cualquiera, sino de un jet privado de lujo que supuestamente forma parte de la flota del propio futbolista" y "según registros aeronáuticos y múltiples medios que han detallado la vida de famosos con aviones" es un Bombardier Global Express XRS personalizado con las iniciales 'CR7' hecho precisamente para largos trayectos.

    Sin embargo, no se sabe aún si el vuelo viajaba el astro o su familia (su prometida Georgina González y sus cinco hijos) o alguien más. Ni los motivos del viaje.

    Pero el diario argentino Ole publicó que el atacante vive en la misma zona de Riad en la que está ubicada la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita que Irán bombardeó el fin de semana tras sufrir los ataques de ese país e Israel.

    "Por lo tanto, para protegerse, Cristiano Ronaldo escapó del territorio con sus seres queridos a bordo de un avión privado" se lee en el diario sudamericano.

    Relacionados:
    Cristiano RonaldoAl-Nassr

