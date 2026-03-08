Liga MX Caixinha 'aprueba' que Paulinho reemplace a Cristiano en el México vs. Portugal El técnico de FC Juárez elogió al delantero del Toluca tras el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026.

Video Caixinha postula a Paulinho para reemplazar a Cristiano Ronaldo en el México vs. Portugal

El portugués Pedro Caixinha, técnico de FC Juárez, elogió a su compatriota Paulinho tras anotarle un golazo a su equipo para la victoria del Toluca con marcador de 3-1.

Incluso, Caixinha espera que Paulinho sea convocado a la selección de Portugal por Roberto Martínez para enfrentar a México el próximo sábado 28 de marzo ante la lesión de Cristiano Ronaldo.

“Tenemos un seleccionador que me gusta mucho y creo que está buscando una tercera opción de delantero en este momento, Cristiano está lesionado, no se sabe la extensión de su lesión, supuestamente ya no va a venir a México”, mencionó Caixinha al término del partido de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

“Pero Paulinho, por lo que está haciendo aquí, recién entrando (al estadio) vi el mural y vi como en tan poco tiempo quedó en la historia de esta institución y quedó con goles. Es una decisión de Roberto Martínez, pero Paulinho cuando estaba en el Sporting Lisboa era un jugador que me encantaba mucho”, añadió el entrenador de Bravos.

Paulinho llegó a 54 goles con Toluca. También registra 11 asistencias para participar directamente en 65 goles en 77 partidos desde que llegó al club para el Apertura 2024.

Hace unos meses, Roberto Martínez, técnico de Portugal, reconoció que Paulinho es uno de los jugadores que sigue de cerca en busca de su tercer delantero rumbo al Mundial 2026.

Ante la lesión de Cristiano Ronaldo, que tiene pocas posibilidades de ser convocado para la próxima fecha FIFA de marzo donde Portugal enfrentará a México, en la reinauguración del Estadio Banorte, se abre la puerta a un posible llamado de Paulinho.

"No, la verdad que nadie me habló, pero aquí estoy y vamos a ver qué pasa", mencionó Paulinho, hace unos días, sobre si la selección lusa lo ha buscado para la convocatoria de marzo.