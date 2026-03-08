    Liga MX

    Caixinha 'aprueba' que Paulinho reemplace a Cristiano en el México vs. Portugal

    El técnico de FC Juárez elogió al delantero del Toluca tras el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Caixinha postula a Paulinho para reemplazar a Cristiano Ronaldo en el México vs. Portugal

    El portugués Pedro Caixinha, técnico de FC Juárez, elogió a su compatriota Paulinho tras anotarle un golazo a su equipo para la victoria del Toluca con marcador de 3-1.

    Incluso, Caixinha espera que Paulinho sea convocado a la selección de Portugal por Roberto Martínez para enfrentar a México el próximo sábado 28 de marzo ante la lesión de Cristiano Ronaldo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Antonio Mohamed destacó el regreso y la actuación de los jugadores de Toluca
    1 mins

    Antonio Mohamed destacó el regreso y la actuación de los jugadores de Toluca

    Liga MX
    Xolos vs. Santos | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 10 del Clausura 2026
    1 mins

    Xolos vs. Santos | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Gignac causa polémica por usar un supuesto reloj en el Clásico Regio
    1 mins

    Gignac causa polémica por usar un supuesto reloj en el Clásico Regio

    Liga MX
    Mohamed destaca el regreso de sus jugadores
    1:03

    Mohamed destaca el regreso de sus jugadores

    Liga MX
    Alexis Vega levanta la mano para jugar el Mundial 2026 tras regresar con Toluca
    2 mins

    Alexis Vega levanta la mano para jugar el Mundial 2026 tras regresar con Toluca

    Liga MX
    Caixinha hace balance de la derrota de su equipo ante Toluca
    2:25

    Caixinha hace balance de la derrota de su equipo ante Toluca

    Liga MX
    Solo palabras de agradecimiento de Alexis Vega tras su regreso al futbol
    2:38

    Solo palabras de agradecimiento de Alexis Vega tras su regreso al futbol

    Liga MX
    ¡Excelso gol de Paulinho! El 3-1 de los Diablos Rojos
    1:27

    ¡Excelso gol de Paulinho! El 3-1 de los Diablos Rojos

    Liga MX
    ¡Si Alexis Vega mete ese gol se cae el estadio!
    1:27

    ¡Si Alexis Vega mete ese gol se cae el estadio!

    Liga MX
    ¡Iba a ser golazo de Alexis Vega! En su primer llegada con Toluca
    1:16

    ¡Iba a ser golazo de Alexis Vega! En su primer llegada con Toluca

    Liga MX

    “Tenemos un seleccionador que me gusta mucho y creo que está buscando una tercera opción de delantero en este momento, Cristiano está lesionado, no se sabe la extensión de su lesión, supuestamente ya no va a venir a México”, mencionó Caixinha al término del partido de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

    “Pero Paulinho, por lo que está haciendo aquí, recién entrando (al estadio) vi el mural y vi como en tan poco tiempo quedó en la historia de esta institución y quedó con goles. Es una decisión de Roberto Martínez, pero Paulinho cuando estaba en el Sporting Lisboa era un jugador que me encantaba mucho”, añadió el entrenador de Bravos.

    Paulinho llegó a 54 goles con Toluca. También registra 11 asistencias para participar directamente en 65 goles en 77 partidos desde que llegó al club para el Apertura 2024.

    Hace unos meses, Roberto Martínez, técnico de Portugal, reconoció que Paulinho es uno de los jugadores que sigue de cerca en busca de su tercer delantero rumbo al Mundial 2026.

    Ante la lesión de Cristiano Ronaldo, que tiene pocas posibilidades de ser convocado para la próxima fecha FIFA de marzo donde Portugal enfrentará a México, en la reinauguración del Estadio Banorte, se abre la puerta a un posible llamado de Paulinho.

    "No, la verdad que nadie me habló, pero aquí estoy y vamos a ver qué pasa", mencionó Paulinho, hace unos días, sobre si la selección lusa lo ha buscado para la convocatoria de marzo.

    Video ¡Excelso gol de Paulinho! El 3-1 de los Diablos Rojos
    Relacionados:
    Liga MXTolucaPaulinhoPedro Miguel Faria CaixinhaFC JuárezPortugal 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX