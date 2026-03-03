    Pumas UNAM

    ¡Pumas vs. Toluca EN VIVO! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Álvaro Angulo!

    Sigue las acciones del partido desde Ciudad Universitaria por la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Paulinho revienta el poste y se salvan los Pumas!


    El partido Pumas vs. Toluca representa uno de los más atractivos de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX que presenta una nueva fecha doble en el calendario.

    Se trata de un compromiso entre dos grandes protagonistas de la presente campaña, y con mucho en juego. Ambas escuadras están en la parte alta e intentarán seguir la estela del líder Cruz Azul.

    Toluca como bicampeón vigente y un Pumas fortalecido con Efraín Juárez anticipan un gran espectáculo en la cancha del Estadio Olímpíco Universitario.

    ACCIONES DEL PARTIDO PUMAS VS. TOLUCA

    00' ¡Inicia el partido Pumas vs. Toluca!


    El conjunto universitario mueve la pelota.

    27' ¡Penal para Pumas!


    Jordan Carrillo recibe contacto en el área. El árbitro marca al manchón.

    28' ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Morales!


    Robert Morales ejecuta bien desde el manchón penal y el balón está en las redes.

    37' ¡Qué falla de Robert Morales! ¡El oso del torneo!


    Portería sola, balón a plenitud tras jugada monumental de Juninho, y el paraguayo la manda a Rectoría.

    38' ¡Gol del Toluca! ¡Gol de Jesús Angulo!


    Impresionante definición de Jesús Angulo en la jugada siguiente y el partido se empata.

    Termina el primer tiempo


    Hay 15 minutos de descanso en el partido

    Inicia la segunda mitad


    46' el Toluca tiene la pelota.

    ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Álvaro Angulo!


    63' Balón que queda a Angulo quien está habilitado apenas y no falla frente al marco.

    -Marcadores al momento de la Jornada 9 de la Liga MX

    • Santos 1-2 Cruz Azul
    • Pachuca 2-1 Necaxa
    Pumas UNAMToluca

