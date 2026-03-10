Fechas y horarios de los juegos de Portugal en el Mundial 2026
Portugal disputará su novena Copa Mundial de la FIFA como líder del Grupo K.
El conjunto luso aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras golear 9 - 1 a Armenia en la última jornada de la eliminatoria europea, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar del Grupo F.
En lo que apunta a ser la última participación mundialista de Cristiano Ronaldo, el equipo dirigido por Roberto Martínez buscará dar el salto definitivo y pelear por el primer título global de su historia.
Portugal en el Mundial 2026: cómo ver todos sus partidos
Para seguir cada partido de Portugal y de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 26, puedes ingresar desde ahora a https://todoelmundialporvix.com y conocer las opciones disponibles.
Si es la primera vez que ingresas a la plataforma, deberás suscribirte a ViX Premium en un paquete anual, y luego, adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN adicionales.
Portugal y su reto en el Grupo K
La selección portuguesa integra el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y el ganador de la llave A del repechaje intercontinental (RD Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).
Con una generación que combina experiencia y talento joven, Portugal llega respaldado por futbolistas de élite como Bernardo Silva, Rubén Dias, Vitinha y João Neves, además del claro liderazgo de Cristiano Ronaldo.
Calendario completo de Portugal en la fase de grupos
Portugal disputará sus tres encuentros del Grupo K en sedes oficiales de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.
● Miércoles 17 de junio de 2026
Portugal vs. Jamaica/RD Congo/Nueva Caledonia en Estadio Houston a las 11:00 MX y 13:00 ET
● Martes 23 de junio de 2026
Portugal vs. Uzbekistán en Estadio Houston a las 11:00 MX y 13:00 ET
● Sábado 27 de junio de 2026
Colombia vs. Portugal en Estadio Miami a las 17:30 MX y 19:30 ET