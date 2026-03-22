Mundial 2026 Con Gignac como inspiración: Paulinho ante el reto de ir al Mundial 2026 Tras convocatoria a la selección de Portugal, el atacante del Toluca querrá emular lo que hizo Gignac en el 2016.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Paulinho, a convencer a su dt. Imagen Mexsport.

De último momento el técnico de la Selección de Portugal, Roberto Martínez, decidió convocar a Paulinho para los partidos de preparación ante México y los Estados Unidos, en la próxima Fecha FIFA.

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El llamado se produjo tras las bajas de Rodrigo Mora (FC Porto) y Rafa Leao (AC Milan), ambos futbolistas no harán el viaje con la Selección lusitana a la concentración en Cancún para los dos compromisos.

Paulinho vio actividad esta tarde en el partido ante el Pachuca, donde no anotó gol y salió de cambio al minuto 90, para reportarse lo antes posible con Portugal.

Gignac, de Tigres a la Selección de Francia

Una situación similar vivió André-Pierre Gignac en el ciclo futbolístico 2015-16, en aquel entonces el delantero de Tigres fue convocado a la Eurocopa con la selección de Francia. En ese año futbolístico, Gignac en 39 compromisos con los Universitarios sumó 28 goles.

Andre-Pierre llegó en gran momento futbolístico y el técnico Didier Deschamps lo colocó de titular. En el partido final ante Portugal, Gignac tuvo la oportunidad de darle a su selección el triunfo, pero un disparo se estrelló en el poste. Al final los lusitanos se proclamaron campeones.

Paulinho llega a la convocatoria de Portugal con 21 goles en 31 partidos con los Diablos Rojos. Actualmente es tricampeón de goleo en México y la oportunidad de convencer a su técnico Roberto Martínez, para próximas convocatorias.