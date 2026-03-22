    Mundial 2026

    Con Gignac como inspiración: Paulinho ante el reto de ir al Mundial 2026

    Tras convocatoria a la selección de Portugal, el atacante del Toluca querrá emular lo que hizo Gignac en el 2016.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Paulinho, a convencer a su dt.
    Paulinho, a convencer a su dt.
    Imagen Mexsport.

    De último momento el técnico de la Selección de Portugal, Roberto Martínez, decidió convocar a Paulinho para los partidos de preparación ante México y los Estados Unidos, en la próxima Fecha FIFA.

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    El llamado se produjo tras las bajas de Rodrigo Mora (FC Porto) y Rafa Leao (AC Milan), ambos futbolistas no harán el viaje con la Selección lusitana a la concentración en Cancún para los dos compromisos.

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    Paulinho vio actividad esta tarde en el partido ante el Pachuca, donde no anotó gol y salió de cambio al minuto 90, para reportarse lo antes posible con Portugal.

    Gignac, de Tigres a la Selección de Francia

    Una situación similar vivió André-Pierre Gignac en el ciclo futbolístico 2015-16, en aquel entonces el delantero de Tigres fue convocado a la Eurocopa con la selección de Francia. En ese año futbolístico, Gignac en 39 compromisos con los Universitarios sumó 28 goles.

    Andre-Pierre llegó en gran momento futbolístico y el técnico Didier Deschamps lo colocó de titular. En el partido final ante Portugal, Gignac tuvo la oportunidad de darle a su selección el triunfo, pero un disparo se estrelló en el poste. Al final los lusitanos se proclamaron campeones.

    Paulinho llega a la convocatoria de Portugal con 21 goles en 31 partidos con los Diablos Rojos. Actualmente es tricampeón de goleo en México y la oportunidad de convencer a su técnico Roberto Martínez, para próximas convocatorias.

    En primera instancia en la lista original del pasado viernes, no apareció su nombre y este domingo por la noche se hizo su llamado.

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