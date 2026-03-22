Liga MX Pachuca vs. Toluca ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Duelo en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga MX, Tuzos quiere acortar distancia con los Diablos que buscan la cima.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Se salva el Toluca! Error en la salida y el tiro de Idrissi es desviado

Pachuca recibe a Toluca en partido correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, este duelo se disputará en la cancha del Estadio Hidalgo.

Los Tuzos llegan tras igualar a un gol en su visita al Atlético de San Luis, mismo caso de los Diablos Rojos, solo que ellos empataron en casa con el Atlas.

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Las acciones del juego

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Se salva Toluca! El disparo pasó cerca

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Se volvieron a salvar los Diablos Rojos