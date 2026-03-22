Mundial 2026 Portugal convoca a Paulinho de última hora para enfrentar a México y Estados Unidos El delantero del Toluca reportará con su selección en Cancún antes de enfrentar a México en el Estadio Banorte.

Video ¡Última hora! Paulinho se sube a la convocatoria de Portugal

Paulinho, delantero del Toluca, fue convocado de último momento a la Selección de Portugal para enfrentar a México y Estados Unidos en la fecha FIFA de marzo rumbo al Mundial 2026.

La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) anunció que Roberto Martínez citó a Paulinho para unirse a la convocatoria de 26 jugadores en la que Cristiano Ronaldo se quedó fuera por lesión.

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El llamado de Paulinho responde a las bajas de último momento de Rodrigo Mora (FC Porto) y Rafael Leao (AC Milan), quienes "han sido liberados y no formarán parte de la selección nacional", mencionó la FPF sin añadir más detalles.

El delantero del Toluca se unirá a la Selección de Portugal en Cancún, donde el equipo se entrenará antes de viajar a la Ciudad de México para enfrentar al Tri el sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte.

Días después, el martes 31 de marzo, Portugal y Paulinho jugarán contra Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

¿Paulinho ya ha había sido convocado a la Selección de Portugal?

Paulinho, de 33 años, ha disputado tres partidos con Portugal, todos en noviembre 2020; su primer partido fue de carácter amistoso ante Andorra, a quien le marcó un doblete.

Días después, en la UEFA Nations League, Paulinho jugó cinco minutos ante Francia y trece minutos contra Croacia, pero en ambos partidos se fue en blanco. Desde entonces, el exdelantero del Sporting Lisboa no ha sido convocado a la selección lusa.

Desde su llegada a México para el Apertura 2024, Paulinho registra 55 goles, 12 asistencias y cuatro títulos en 81 partidos disputados con Toluca, además de un tricampeón de goleo de la Liga MX.