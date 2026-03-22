    Mundial 2026

    Portugal convoca a Paulinho de última hora para enfrentar a México y Estados Unidos

    El delantero del Toluca reportará con su selección en Cancún antes de enfrentar a México en el Estadio Banorte.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video ¡Última hora! Paulinho se sube a la convocatoria de Portugal

    Paulinho, delantero del Toluca, fue convocado de último momento a la Selección de Portugal para enfrentar a México y Estados Unidos en la fecha FIFA de marzo rumbo al Mundial 2026.

    La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) anunció que Roberto Martínez citó a Paulinho para unirse a la convocatoria de 26 jugadores en la que Cristiano Ronaldo se quedó fuera por lesión.

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    El llamado de Paulinho responde a las bajas de último momento de Rodrigo Mora (FC Porto) y Rafael Leao (AC Milan), quienes "han sido liberados y no formarán parte de la selección nacional", mencionó la FPF sin añadir más detalles.

    El delantero del Toluca se unirá a la Selección de Portugal en Cancún, donde el equipo se entrenará antes de viajar a la Ciudad de México para enfrentar al Tri el sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte.

    Días después, el martes 31 de marzo, Portugal y Paulinho jugarán contra Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

    ¿Paulinho ya ha había sido convocado a la Selección de Portugal?

    Paulinho, de 33 años, ha disputado tres partidos con Portugal, todos en noviembre 2020; su primer partido fue de carácter amistoso ante Andorra, a quien le marcó un doblete.

    Días después, en la UEFA Nations League, Paulinho jugó cinco minutos ante Francia y trece minutos contra Croacia, pero en ambos partidos se fue en blanco. Desde entonces, el exdelantero del Sporting Lisboa no ha sido convocado a la selección lusa.

    Desde su llegada a México para el Apertura 2024, Paulinho registra 55 goles, 12 asistencias y cuatro títulos en 81 partidos disputados con Toluca, además de un tricampeón de goleo de la Liga MX.

    Paulinho buscará ganarse un lugar dentro de la plantilla de Portugal en busca de subirse al Mundial 2026 donde el conjunto luso forma parte del Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador del Repechaje Intercontinental entre Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo.

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