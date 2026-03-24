Portugal 2026 Así es el exclusivo hotel de concentración de Portugal para el amistoso ante México Este es el resort en Mayakoba, en la Riviera Maya, donde estará el combinado lusitano de cara a la reinauguración del Estadio Banorte.

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México vs. Portugal se medirán en esta Fecha FIFA como parte de la preparación de ambas selecciones rumbo al Mundial 2026 y que además se dará en el marco de la reinauguración del Estadio Banorte, o también conocido como Estadio Azteca.

Si bien el partido se realizará en la Ciudad de México, el combinado lusitano se hospedará en la Riviera Maya en uno de los resorts más exclusivos de Mayakoba, el mismo resort donde estará la Selección de Uruguay, pero ésta ya como parte de la Copa del Mundo de la FIFA de este verano.

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El lujoso resort cuenta con instalaciones únicas así como una cancha avalada por la FIFA y que tiene las medidas oficiales, requeridas para preparar cada uno de los partidos que se avecinan en la justa veraniega.

Una de las ventajas de este hotel es que el campo de juego se encuentra a un minuto en bicicleta de las instalaciones principales. También, hay un gimnasio adecuado a las necesidades de la plantilla.

En Mayokoba, Portugal tendrá privacidad y lujo, recluido de cualquier tipo de distracciones, por lo que también fue una decisión sencilla para Uruguay, que dirige Marcelo Bielsa, para determinar su ‘búnker’.