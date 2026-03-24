    México

    México vs. Portugal: Canales y dónde ver el partido en México y Estados Unidos

    La Selección Mexicana afrontará este compromiso amistoso en la Fecha FIFA de marzo.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video ¡Regresa el Coloso! Así puedes ver el México vs. Portugal en el Estadio Banorte

    El partido de México vs. Portugal de amistoso internacional rumbo al Mundial 2026 se jugará este sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte, en el marco de su reinauguración tras varios meses en remodelación.

    Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido de la Selección Mexicana EN VIVO.

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    MÉXICO VS. PORTUGAL: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER


    Este compromiso de México vs. Portugal es parte de la agenda de partidos internacionales que se jugarán en todo el mundo por la Fecha FIFA de marzo.

    • FECHA: Sábado 28 de marzo
    • HORARIO: 21H ET, 20H CT y 18H PT en los Estados Unidos; 19H CT México
    • DÓNDE VER: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponble en ViX en Estados Unidos; Canal 5, TUDN y Disponble en ViX en México.
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