Mundial 2026 Uruguay revela su base operativa para el Mundial 2026 tras confirmación de FIFA

Video Uruguay elige paraíso mexicano para el Mundial 2026

A menos de seis meses para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección de Uruguay dio conocer que la FIFA le confirmó su base de operaciones para la justa y seré dentro de territorio mexicano.

Uruguay se unió a la Selección de Francia, que eligió a Boston; y a la Selección de Alemania, que optó por Carolina del Norte, como los equipos que tienen ya su base de concentración para la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

En días pasados se supo que Uruguay solicitó el Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen como su base de operaciones y la cual fue confirmada por el máximo rector del futbol internacional para que así sea.

De acuerdo a los protocolos de la FIFA, la Asociación de Futbol de Uruguay eligió cinco ciudades candidatas para su concentración en el Mundial 2026, las cuales fueron evaluadas por el organismo. Además de Playa del Carmen estuvieron Tampa Bay, Atlanta, Boca Ratón y Austin, todas éstas en Estados Unidos.

Cabe recordar que esta sede en Playa del Carmen también era una opción para la Selección de Portugal, por lo que ya no será viable tras ser Uruguay la designada, por lo que Cristiano Ronaldo y el conjunto Vinotinto deberá conformarse con otra sede.