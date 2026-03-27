Portugal 2026 Leyendas de la Selección de Portugal juega una cascarita en el Barrio Bravo de Tepito Jugadores considerados Leyendas de la selección lusitana como Rui Patricio y Nuno Gomes visitaron uno de los barrios populares de la CDMX.

Video La Selección de Portugal juega una cascarita en el Barrio Bravo de Tepito en la CDMX

De cara al partido amistoso México vs. Portugal dentro de la Fecha FIFA de marzo y como preparación de ambas selecciones rumbo al Mundial 2026, hay una serie de eventos que involucran a ambos países para que una de las sedes comience a dejar un ambiente festivo.

El encuentro entre mexicanos y portugueses también se juega bajo el marco de la reinauguración del Estadio Banorte, primer inmueble en albergar tres Copas del Mundo de la FIFA en la historia, luego de las ediciones de 1970 y 1986 bajo el nombre de Estadio Azteca.

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Entre los eventos también se encuentran actividades del equipo de Leyendas de la Selección de Portugal, entre los ellos están en territorio mexicano Nuno Gomes, quien jugó tanto en Portugal como en Inglaterra e Italia; además del portero Rui Patricio, exjugador del Sporting, Wolves, Roma y Atalanta.

LEYENDAS DE PORTUGAL SORPRENDEN CON VISITA A TEPITO EN LA CDMX

Una de las sorpresas que ofrecieron estas estrellas, ente otras, fue su presencia en el Barrio Bravo de Tepito, uno de los más populares de la CDMX, donde se echaron una cascarita o partido amistoso y acapararon las miradas de los presentes sin conocer quién pasaba a su lado.

Además, también jugaron en el Centro de Coyoacán, una de las alcaldías de la CDMX y de la que forma parte el Estadio Banorte para el próximo Mundial y que será principalmente casa de la Selección Mexicana, que tendrá el partido inaugural frente a combinado de Sudáfrica.