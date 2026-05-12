Los 30 mejores goles de la Selección Mexicana en Copas del Mundo
A lo largo de sus 17 participaciones en el magno torneo hasta la fecha, el conjunto tricolor
ha regalado anotaciones memorables
México suma 60 partidos disputados en Mundiales, algo al alcance de solo 13 selecciones nacionales en la historia; en ellos, la afición tricolor ha tenido oportunidad de disfrutar de goles que la han hecho vibrar.
Son 62 las anotaciones que presume la Selección en su paso en Copas del Mundo, mismos que han aderezado sus 17 triunfos y 15 empates, pero también han aliviado un poco el dolor de sus 28 derrotas.
El primer gol tricolor cayó el 13 de julio de 1990 ante Francia, en el juego que marcó el inicio de los Mundiales; y el más reciente, en Catar 2022, cortesía de Luis Chávez ante Arabia Saudí en Catar 2022.
La Selección Mexicana ha anotado 54 veces en fase de grupos; y solo 8 en rondas de eliminación directa. La edición mundialista con más tantos nacionales marcados ha sido Francia 1998 y la menos prolífica ha sido Suecia 1958, con solo 1 gol.
Manuel Negrete, Jared Borgetti, Cuauhtémoc Blanco, Horacio Casarín, ‘Chicharito’ Hernández, Rafael Márquez, Luis Hernández, Manuel Rosas y más glorias del balompié tricolor han sido los autores de los 62 tantos mundialistas de México.
Los 30 mejores goles de México en Copas del Mundo
30. Enrique Borja | Francia 1-1 México 1 I Inglaterra 1966 | Fase de grupos
29. Hugo Sánchez | Bélgica 1-2 México | México 1986 | Fase de grupos
28. Víctor Rangel | Polonia 3-1 México | Argentina 1978 | Fase de grupos
27. Tomás Balcázar | Francia 3-2 México | Suiza 1954 | Fase de grupos
26. Luis Hernández | República de Corea 1-3 México | Francia 1998 | Fase de grupos
25. Isidoro Díaz | México 3-1 Checoslovaquia | Chile 1962 | Fase de grupos
24. Luis Flores | México 1-1 Paraguay | México 1986 | Fase de grupos
23. Alfredo del Águila | México 3-1 Checoslovaquia | Chile 1962 | Fase de grupos
22. Fernando Quirarte | Bélgica 1-2 México | México 1986 | Fase de grupos
21. Javier Valdivia | Mexico 4-0 El Salvador | México 1970 | Fase de grupos
20. Rafael Márquez | Argentina 2-1 México| Alemania 2006 | Octavos de Final
19. Jose Luis González | Italia 4-1 México | México 1970 | Cuartos de Final
18. Fernando Quirarte | Iraq 0-1 México | México 1986 | Fase de grupos
17. Javier Hernández | República de Corea 1-2 México | Rusia 2018 | Fase de grupos
16. Luis Hernández | Países Bajos 2-2 México | Francia 1998 | Fase de grupos
15. Luis García | México 2-1 República de Irlanda | Estados Unidos 1994 - Fase de grupos
14. Luis Hernández | Alemania 2-1 México | Francia 1998 | Octavos de final
13. Andrés Guardado | Croacia 1-3 México | Brasil 2014 | Fase de grupos
12. Javier Hernández | Argentina 3-1 México | Sudáfrica 2010 | Octavos de final
11.Marcelino Bernal | Italia 1-1 México | Estados Unidos 1994 | Fase de grupos
10. Gerardo Torrado | México 2-1 Ecuador | Corea Japón 2002 | Fase de Grupos
9. Javier Hernández | Francia 0-2 México | Sudáfrica 2010 | Fase de grupos
8. Luis García | México 2-1 República de Irlanda | Estados Unidos 1994 | Fase de grupos
7. Antonio Naelson | México 3-1 Irán | Alemania 2006 | Fase de grupos
6. Luis Chávez | Arabia Saudí 1-2 México | Catar 2022 | Fase de grupos
5. Giovani dos Santos | Países Bajos 2-1 México | Brasil 2014 | Octavos de Final
4. Hirving Lozano | Alemania 0-1 México | Rusia 2018 | Fase de grupos
3. Cuauhtémoc Blanco | Bélgica 2-2-México | Francia 1998 | Fase de grupos
2. Jared Borgetti | México 1-1 Italia | Corea Japón 2002 | Fase de Grupos
1. Manuel Negrete | México 2-0 Bulgaria | México 1986 | Octavos de Final