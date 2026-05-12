Los 30 mejores goles de México en Copas del Mundo

30. Enrique Borja | Francia 1-1 México 1 I Inglaterra 1966 | Fase de grupos

29. Hugo Sánchez | Bélgica 1-2 México | México 1986 | Fase de grupos

28. Víctor Rangel | Polonia 3-1 México | Argentina 1978 | Fase de grupos

27. Tomás Balcázar | Francia 3-2 México | Suiza 1954 | Fase de grupos

26. Luis Hernández | República de Corea 1-3 México | Francia 1998 | Fase de grupos

25. Isidoro Díaz | México 3-1 Checoslovaquia | Chile 1962 | Fase de grupos

24. Luis Flores | México 1-1 Paraguay | México 1986 | Fase de grupos

23. Alfredo del Águila | México 3-1 Checoslovaquia | Chile 1962 | Fase de grupos

22. Fernando Quirarte | Bélgica 1-2 México | México 1986 | Fase de grupos

21. Javier Valdivia | Mexico 4-0 El Salvador | México 1970 | Fase de grupos

20. Rafael Márquez | Argentina 2-1 México| Alemania 2006 | Octavos de Final

19. Jose Luis González | Italia 4-1 México | México 1970 | Cuartos de Final

18. Fernando Quirarte | Iraq 0-1 México | México 1986 | Fase de grupos

17. Javier Hernández | República de Corea 1-2 México | Rusia 2018 | Fase de grupos

16. Luis Hernández | Países Bajos 2-2 México | Francia 1998 | Fase de grupos

15. Luis García | México 2-1 República de Irlanda | Estados Unidos 1994 - Fase de grupos

14. Luis Hernández | Alemania 2-1 México | Francia 1998 | Octavos de final

13. Andrés Guardado | Croacia 1-3 México | Brasil 2014 | Fase de grupos

12. Javier Hernández | Argentina 3-1 México | Sudáfrica 2010 | Octavos de final

11.Marcelino Bernal | Italia 1-1 México | Estados Unidos 1994 | Fase de grupos

10. Gerardo Torrado | México 2-1 Ecuador | Corea Japón 2002 | Fase de Grupos

9. Javier Hernández | Francia 0-2 México | Sudáfrica 2010 | Fase de grupos

8. Luis García | México 2-1 República de Irlanda | Estados Unidos 1994 | Fase de grupos

7. Antonio Naelson | México 3-1 Irán | Alemania 2006 | Fase de grupos

6. Luis Chávez | Arabia Saudí 1-2 México | Catar 2022 | Fase de grupos

5. Giovani dos Santos | Países Bajos 2-1 México | Brasil 2014 | Octavos de Final

4. Hirving Lozano | Alemania 0-1 México | Rusia 2018 | Fase de grupos

3. Cuauhtémoc Blanco | Bélgica 2-2-México | Francia 1998 | Fase de grupos

2. Jared Borgetti | México 1-1 Italia | Corea Japón 2002 | Fase de Grupos

1. Manuel Negrete | México 2-0 Bulgaria | México 1986 | Octavos de Final