México 2026 Selección Mexicana espera siete jugadores de Europa los próximos días Se reveló que poco a poco irán concentrando otros futbolistas procedentes del futbol del extranjero.

Video Memo Ochoa abre el camino de los 'europeos' rumbo al Mundial 2026

El arribo de Guillermo Ochoa a su última concentración con la Selección Mexicana abrirá el camino a la llegada de más futbolistas desde Europa para el equipo de Javier Aguirre.

Con vistas a los partidos amistosos ante Ghana, Australia y Serbia, se espera que México pueda contar en los siguientes días con un total de 19 jugadores.

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Selección Mexicana recibirá 'europeos' previo al Mundial 2026



A falta de un mes para la inauguración con el partido de México vs. Sudáfrica en el Estadio Banorte, este lunes la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles emitió comunicado de prensa.

Con la concentración que arrancó el pasado 6 de mayo con jugadores de la Liga MX, Guillermo Ochoa es el primer futbolista de Europa en reportar al CAR y pronto lo harán siete jugadores más.

"A partir de mañana iniciará el proceso de incorporación de jugadores de ligas europeas a la Selección Nacional de México dirigida por Javier Aguirre.

"El primer jugador que se incorpora a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento es el portero del Club AEL Limassol, Guillermo Ochoa. El guardameta es el primero de siete jugadores de las ligas de Europa que se integrarán a la Selección en las próximas dos semanas para los juegos de preparación".

¿Qué otros jugadores de Europa se pueden incorporar?



En la recta final de la temporada en Europa, hay jugadores que todavía cuentan con actividad hasta el 24 de mayo, día en que terminan todas las competencias de liga alrededor del mundo.

Hay algunas que terminan antes como la de Rusia, por lo que César Montes puede sumar a la concentración pronto, mismo caso de Orbelín Pineda que ya fue campeón con el AEK de Grecia.

Elementos como Raúl Jiménez, Santiago Gimenez y Johan Vásquez pueden ser los últimos en reportar, junto con Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, esto bajo especulación al no existir una convocatoria oficial de los que militan en el extranjero.