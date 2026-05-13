México 2026 Erik Lira piensa primero en el Mundial 2026 antes que ir a Europa El medio de la Selección Mexicana afirmó que todo esfuerzo ha valido la pena para defender al Tri.

Video Erik Lira se mentaliza en estar en el Mundial 2026 antes de ir a Europa

Erik Lira, convocado a la Selección Mexicana para el Mundial 2026, habló sobre el sacrificio, el deseo de ir a Europa y sobre todo de hacer una buena Copa del Mundo en su país.

"Sí, la verdad, pues, es algo que siempre soñé, siempre me veía vistiendo la playera verde de la selección, me lo imaginaba, sabía que podía pasar, pero hoy volteo y digo ha valido la pena todo, todo, todo. Estar lejos de mi familia, lesiones, como siempre, fiestas familiares, aniversarios, no sé, pero hoy digo ha valido la pena".

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La advertencia de Erik Lira a rivales del Mundial 2026



En declaraciones a la prensa este miércoles 13 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, el mediocampista lanzó una advertencia a Chequia, Corea del Sur y Sudáfrica, rivales del Tri en el Mundial 2026.

"Hoy estoy en proceso de de jugar el mejor Mundial estando en nuestro país, no hay mejor motivación que estar en México, nadie nos puede venir a ganar a México. Estoy seguro que el 11 de junio a los que les toque estar, en la cancha y y los que se pongan la playera verde van a dar el máximo esfuerzo y estoy seguro que que ahí levantaremos la mano", recalcó a los medios.

Lira no piensa en Europa de momento



Ante los rumores de un posible interés de parte del futbol de Europa para salir de Cruz Azul en el verano, Erik Lira señaló estar mentalizado primero en estar oficialmente en el Mundial antes que irse.

"Sí, yo creo que si bien no hay mejor vitrina que que un Mundial, en cuestión tipo currículum, pero estoy enfocado en el día a día. No puedo pensar en irme a Europa sin primero estar en la lista final del Mundial, no puedo pensar en eso, así que voy paso a paso, estoy tranquilo.

"Como repito, soy un jugador que es de equipo, así que sin mi equipo hoy, si bien estoy acá, pero hoy es gracias a Cruz Azul, a mis compañeros, al staff, al cuerpo técnico, a la directiva. Así que primero agradecerles a ellos que estoy acá después, si estoy en el Mundial, necesitaré de mis compañeros y el cuerpo técnico para después, como repito, jugar al mejor Mundial de nuestro país después irme a Europa".

Desde el pasado 6 de mayo, Lira y 11 jugadores más están concentrados con la Selección Mexicana para tener entrenamientos de cara al Mundial 2026 que inaugura México el 11 de junio ante Sudáfrica.