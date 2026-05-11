    Mundial 2026

    Andrés Lillini nombra jugadores que han sido el Gilberto Mora de su época

    El director de selecciones mexicanas juveniles aclara que el jugador de Xolos no es el primero en cambiar la historia.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video ¿Gil Mora vino a cambiar la historia? Esto dice Lillini

    Uno de los jugadores mexicanos que actualmente han llamado las miradas nacionales y extranjeras es Gilberto Mora, quien para muchos está llamado a cambiar la historia sobre todo de la Selección Mexicana, sin embargo, para Andrés Lillini no es el primero en la fila.

    "Para cambiar una historia soy demasiado precavido, México ha tenido muchos Gilberto Mora, Memo Ochoa fue Gilberto Mora en su momento, Rafa Márquez fue algo estelar, la posición de Gilberto lo hace más vistoso, hace muchas cosas a temprana edad es una posición que al mundo le gusta los jugadores de esa posición es destacado".

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    En entrevista exclusiva para Faitelson sin Censura, el director de selecciones mexicanas juveniles nombró algunos ejemplos que ya siguieron ese camino y lo hicieron de manera ejemplar.

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    "Pero Andrés Guardado tuvo una carrera ejemplar en Europa, Raúl Jiménez es un ejemplo para nosotros de mentalidad y de todo, Santi Gimenez está haciendo una carrera en clubes top y así te puedo nombrar.

    LOS JUGADORES OLVIDADOS POR LOS MEXICANOS

    Andrés Lillini hizo ver a David Faitelson la cantidad de jugadores mexicanos que, antes que Gil Mora, abrieron camino en Europa para cambiar la historia y deberían ser ejemplos a seguir.

    "El otro día sacamos la cuenta Pavel Pardo salió campeón y capitán en Alemania en un equipo top, Osorio, el Masa, Marco Fabián, Salcedo, a lo mejor me olvidó alguno, ejemplos que no usamos, que la culpa es nuestra, en la formación, porque esos tendrían que ser nuestros ejemplos a seguir, nosotros tendríamos que involucrar mucho más a esa gente".

    Durante su participación en Faitelson sin Censura, el director de selecciones mexicanas juveniles lamentó que muchos de esos jugadores estén en el olvido.

    "Esa gente ha hecho muchas cosas, se adaptaron, han sufrido, han ido a vivir a otros países, no hablaban el idioma, se superaron, terminaron triunfando y nos olvidamos de ellos. Esos son ejemplos".

    Finalmente, Andrés Lillini destacó las cualidades de Gilberto Mora y se mostró seguro de que está listo para disputar el Mundial de 2026 a sus 18 años.

    "Gilberto es un chico muy destacado, que creo que va a ser una venta a un club top, porque va a jugar un Mundial con 18 años de la mayor. Sí, Gilberto no sabes, tiene una frescura y una situación de adaptarse a la presión, que es lo principal en un joven a estas alturas, el estrés de la competencia, él se adapta muy bien".

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