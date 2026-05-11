México 2026 Chicharito Hernández ve en Hormiga González al nuevo ídolo de México El exjugador de Chivas no entiende el por qué muchos aún no ven en Europa al delantero del Tri.

Video Chicharito llena de elogios a 'Hormiga' González previo al Mundial 2026

Javier 'Chicharito' Hernández habló sobre Armando 'Hormiga' González y el potencial que tiene para brillar en el futuro, además de platicar sobre su participación en Draft Kings.

"Lo supe desde el día uno, y van a decir esto y lo otro, pero La Hormiga es una ecuación que viví, que implementé, que alguien más se está atreviendo a hacer, que es, que no hay nada más en tu vida que el futbol, y así es La Hormiga.... tiene este ojo al detalle en muchas cosas, que me encantó verlo fuera de mí, veo mucha similitud en eso", apuntó en palabras con Marc Crosas de TUDN.

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"Colaborar con Draft Kings, que se viene el torneo, cada cuatro años, todo el mundo estamos esperando, ya sea participando o no. Tengo la dicha de que aquí con Draft Kings tengo la oportunidad. La aplicación ya viene es español, y poder darle ese toque extra a la Copa del Mundo, que puedas divertirte con las selecciones, o con todo lo que tú piensas que pueda pasar".

Cabe recordar que hace algunos días, Armando González habló sobre su deseo de superar a Chicharito, en palabras con David Faitelson.

Chicharito considera 'cagado' esto sobre Hormiga González



Javier Hernández que actualmente está sin equipo tras salir de Chivas, ve con ironía que no pidan que 'Hormiga' González se vaya a Europa si tiene más talento que algunos otros.

"No, no tiene cositas. Lleva dos torneos haciendo 12 goles, no son cositas. Aquí es donde ya no nos entiendo a todos. Hay jugadores que salen, hacen tres partidos buenos, hacen un golazo, y si es zurdo, lo comparamos con Messi, si es alto, lo comparamos con Ibra. Ahora, tenemos un mexicano de Chivas que hace 24 goles en dos torneos, y no queremos ponerlo en Europa, que cagado.

"Si él puede seguir enfocándose, solamente disfrutando lo que hace, yo creo que vamos a tener a otro ídolo de México, sin ninguna duda, porque ese chamaco tiene una entrega, que personas que hacen cosas fuera de lo ordinario tienen", comentó Javier.

Acerca de tener pocos o muchos mexicanos en Europa, Chicharito señaló que la propia 'envidia' del futbol mexicano ha hecho que no se logre exportar más o que se brille allá.

"Es lo que los mexicanos no entendemos, hay pa'todos, pero para que haya para todos, hay momentos en los que tienes que celebrarle al otro, aunque no sea tu momento. Eso es lo cabrón de nuestra cultura, pero bueno sumando todo eso, puedo ver donde podemos crecer como país, pero prefiero seguirle dándole más de comer a lo positivo, y a lo maravilloso que es nuestro país".