México 2026 ¿Por que no salió prelista de convocados de Selección Mexicana al Mundial 2026? Mauricio Ymay detalla las razones por las que no se dio a conocer este listado de 55 jugadores.

Video Por esto no salió la prelista de Selección Mexicana para el Mundial 2026

Este lunes 11 de mayo las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026, incluida la Selección Mexicana, tuvieron que entregar la prelista de convocados para el torneo.

El listado debe contener un total de 55 jugadores que, tanto la federación local como la FIFA, tienen en el panorama de cara a la Copa del Mundo.

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Las razones de la no publicación de la prelista de México al Mundial



De acuerdo con información de Mauricio Ymay de TUDN, la prelista de la Selección Mexicana se entregó en tiempo y forma, sin embargo no se quiso revelar a la opinión pública por acuerdo con FIFA.

"Se entregó ya la prelista tal y como lo dice el reglamento, lo que a mí me cuentan es que FIFA quedó en esta ocasión con las selecciones de no hacerla pública, por lo que la selección nacional decidió no publicar la prelista, solamente se va a publicar la lista oficial el 1 de junio".

Hubo algunas selecciones como la de Argentina que sí la reveló este pasado lunes, así como la selección de Brasil con Neymar incluido en el listado de futbolistas preseleccionados por Carlo Ancelotti.

La única selección que dio de forma oficial su convocatoria para el Mundial 2026 fue la de Bosnia y Herzegovina, al anunciar este 11 de mayo sus 26 jugadorees para la Copa del Mundo.

Los siguientes 20 días serán fundamentales para los diferentes entrenadores para elegir a su 26 representates para encarar el Mundial 2026 a partir del 11 de junio.