    Mundial 2026

    Guillermo Ochoa se enfrenta a Messi ante los ojos de Ronaldo en comercial del Mundial 2026

    En el anuncio también participaron figuras como Christian Pulisic, Lautaro Martínez y Alex Morgan.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Guillermo Ochoa, Lionel Messi y Ronaldo en nuevo comercial del Mundial 2026

    Guillermo Ochoa, que se retirará de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026, protagonizó un comercial a lado de estrellas como Lionel Messi, Christian Pulisic y Ronaldo Nazário.

    La marca de cervezas Michelob ULTRA publicó su anuncio para la Copa del Mundo que consiste en un partido de 3 vs. 3 en un lobby de un hotel, el ganador de lleva la cubeta de cervezas.

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    Los argentinos Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nico Paz se enfrentan a los estadounidenses Christian Pulisic, Sergiño Dest y Antonee Robinson con Guillermo Ochoa de portero.

    Messi le anota al arquero de la Selección Mexicana, al igual que Dest, sin embargo, su gol fue anulado por el ‘VAR’. Pulisic marca el 1-1 con asistencia de Alex Morgan que se encontraba entre el público, mientras que Ronaldo Nazário también hizo un cameo en el bar del hotel.

    La reta terminó sin ganador porque el actor Billy Bob Thornton, que se encontraba de huésped en el hotel, bajó por las cervezas luego de que no le llegaran a su habitación.

    Guillermo Ochoa es el tercer mexicano que tiene participación en un comercial internacional de cara al Mundial 2026 tras Gilberto Mora, con Gatorade, y Santiago Gimenez, con Adidas.

    Este lunes, Ochoa fue el primer jugador que milita en Europa en reportar a la concentración de la Selección Mexicana de cara al partido de inauguración del Mundial 2026 del próximo jueves 11 de junio contra Sudáfrica.

    Video ¿Después del Mundial? Guillermo Ochoa habla sobre su retiro
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