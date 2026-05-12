México 2026 Chicharito Hernández desea éxito a México para el Mundial 2026 El delantero mexicano afirmó que el país se debe unir para que le vaya bien a la Selección Mexicana.

Video ¿Hasta dónde llegará México en el Mundial? Increíble respuesta de Chicharito

Javier 'Chicharito' Hernández habló para TUDN de cómo ve a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, además de compartir su sentir de participar con Draft Kings.

"Mira voy a aprovechar, ellos son favoritos en el grupo en Draft Kings, y creo que es lo que todos tenemos en mente, y es lo que deseamos, que ganen el grupo. Ojalá puedan llegar, deja tú el quinto o el sexto, ojalá puedan llegar a una Final, o ser campeones, y si me toca estar ahí, imagínate".

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"Colaborar con Draft Kings, que se viene el torneo, cada cuatro años, todo el mundo estamos esperando, ya sea participando o no. Tengo la dicha de que aquí con Draft Kings tengo la oportunidad. La aplicación ya viene es español, y poder darle ese toque extra a la Copa del Mundo, que puedas divertirte con las selecciones, o con todo lo que tú piensas que pueda pasar".

Chicharito jugó en tres Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, en las tres logró anotar un gol y en la última fue cuando tuvo oportunidad de ser titular, en las anteriores fue suplente.

Chicharito habla del proceso de México rumbo al Mundial 2026



Javier Hernández comentó que los tantos cambios que se dieron en los últimos años es un cúmulo de responsabilidades de todos en el futbol mexicano, sin excluir a nadie.

"El proceso como ha sido, ha sido duro, difícil, y a pesar de todos los jugadores que están ahorita, y que escogerá, no veo mucho a la prensa, pero ya vi que están saliendo listas... yo les deseo lo mejor. Siempre sabemos que los máximos responsable son los jugadores, después el cuerpo técnico, y después todo lo demás.