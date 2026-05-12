Chicharito Hernández desea éxito a México para el Mundial 2026
El delantero mexicano afirmó que el país se debe unir para que le vaya bien a la Selección Mexicana.
Javier 'Chicharito' Hernández habló para TUDN de cómo ve a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, además de compartir su sentir de participar con Draft Kings.
"Mira voy a aprovechar, ellos son favoritos en el grupo en Draft Kings, y creo que es lo que todos tenemos en mente, y es lo que deseamos, que ganen el grupo. Ojalá puedan llegar, deja tú el quinto o el sexto, ojalá puedan llegar a una Final, o ser campeones, y si me toca estar ahí, imagínate".
"Colaborar con Draft Kings, que se viene el torneo, cada cuatro años, todo el mundo estamos esperando, ya sea participando o no. Tengo la dicha de que aquí con Draft Kings tengo la oportunidad. La aplicación ya viene es español, y poder darle ese toque extra a la Copa del Mundo, que puedas divertirte con las selecciones, o con todo lo que tú piensas que pueda pasar".
Chicharito jugó en tres Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, en las tres logró anotar un gol y en la última fue cuando tuvo oportunidad de ser titular, en las anteriores fue suplente.
Chicharito habla del proceso de México rumbo al Mundial 2026
Javier Hernández comentó que los tantos cambios que se dieron en los últimos años es un cúmulo de responsabilidades de todos en el futbol mexicano, sin excluir a nadie.
"El proceso como ha sido, ha sido duro, difícil, y a pesar de todos los jugadores que están ahorita, y que escogerá, no veo mucho a la prensa, pero ya vi que están saliendo listas... yo les deseo lo mejor. Siempre sabemos que los máximos responsable son los jugadores, después el cuerpo técnico, y después todo lo demás.
"Si no llevan a tu jugador favorito, si no juega tu jugador favorito, si la formación que pone el Vasco no te gusta, que si Rafa Márquez esto, que si Memo Ochoa al sexto Mundial... puedes dar tus opiniones, pero si no prevalece que todos los mexicanos nos unamos para que le vaya bien a México, pues de nada sirve. Eso es lo que yo de verdad deseo que México pueda cambiar, y yo quiero empezar a hacerlo", finalizó el mexicano.