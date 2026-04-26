    México 2026

    Iker Fimbres y Fidel Ambriz apuntan a ser sparrings en Selección Mexicana para el Mundial 2026

    TUDN pudo saber los elementos que serán citados por Javier Aguirre para preparar la Copa del Mundo.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Los jugadores de Rayados que apuntan a estar en la lista del Vasco

    A horas de conocer la lista de convocados de la Liga MX a la Selección Mexicana para el Mundial 2026, TUDN pudo saber posibles sparrings que apoyarán a Javier Aguirre.

    Con una convoctoria entre 10 a 15 jugadores por el técnico de México, faltarán elementos para realizar interescuadras y completar una lista para el partido amistoso ante Ghana en Puebla.

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    De acuerdo a información de Diego Armando Medina de TUDN, Javier Aguirre contempla a Fidel Ambriz e Iker Fimbres de Rayados de Monterrey a formar parte de la preparación para el Mundial 2026.

    Ambos jugadores en su momento fueron convocados para partidos de México en meses anteriores, pero finalmente no lograron consolidarse para estar en la lista final de la Liga MX.

    "Además de Acevedo que es el único que no está calentando de la banca de Santos, Fidel Ambriz como Iker Fimbres tienen altas posibilidades y ya han ahunciado al gente de Selección Mexicana a la gente de Monterrey de ser parte de esta lista para completar esos entrenamientos rumbo al Mundial"

    La lista se espera se dé a conocer este lunes 27 de abril por la tarde, donde solamente aparecerán jugadores de Liga MX, a espera de la convocatoria final en junio con futbolistas de Europa o del extranjero.

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