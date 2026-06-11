Mundial 2026 La Jugada | Las Jefas del Tri: Doña Maribel Vasconcelos mamá de Jesús Gallardo Maribel Vasconcelos, mamá de Jesús Gallardo, muestra algunos recuerdos del jugador de la Selección Mexicana.

Video La Selección Colombiana ya está en Guadalajara para el Mundial

El emblemático jugador de la Selección Mexicana Jesús Gallardo tiene sus orígenes en Cárdenas, Tabasco, donde vivió sus primeros acercamientos al futbol a lado de su familia, en especial con su mamá, doña Maribel Vasconcelos.

Si bien el integrante de los Diablos Rojos del Toluca siempre tuvo la inquietud de jugar de forma profesional el futbol, su vida también ha estado llena de g randes momentos a lado de su familia, misma que ahora lo apoya desde la casa de su mamá.

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Uno de los grandes momentos que le gustaba disfrutar a Jesús Gallardo con su mamá era comer antojitos, en especial los típicos de la región de Cárdenas, como las empanadas, mismas que incluso su madre hacía para vender afuera de una escuela.

"Le gustan mucho los antojitos igual de aquí, como las empanadas de queso, yo vendía empanadas afuera de una escuela, en una secundaria donde ellos estudiaban, pero ya no".

Gallardo es el cuarto de cinco hermanos y aunque a todos les gustaba y jugaban al futbol, solamente Jesús logró hacerlo de forma profesional.