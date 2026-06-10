Mundial 2026 Hormiga González ya tiene su estampa del Mundial 2026 con México El delantero de las Chivas ya aparece entre los seleccionados para la competencia veraniega.



Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Hormiga González ya tiene su estampa con México para el Mundial

La euforia porArmando González en la Selección Mexicana continúa y así quedó demostrado cuando la empresa Panini confirmó que ya salió la estampa oficial de la Hormiga, causando revuelo entre los aficionados.

El delantero de las Chivas es uno de los futbolistas más queridos debido a su carisma y sobre todo, olfato goleador, por lo que era una de las personalidades que faltaba que apareciera en este álbum del Mundial 2026.

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“El ‘Otaku del Gol’ ha completado su jutsu de invocación! Armando ‘La Hormiga’ González desbloquea su camino ninja y se une oficialmente a la Selección Mexicana en la colección de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, fue el anuncio que lanzó la empresa de las estampas.

La Hormiga González se ganó su llamado al Tricolor para el Mundial durante el último año futbolístico en el que anotó 24 goles en la Liga MX, consolidándose como el delantero estelar de las Chivas.

¿Quiénes jugadores sí tenían estampa pero no fueron al Mundial?

Luis Malagón

Marcel Ruiz

Carlos Rodríguez

Érick Sánchez

Diego Lainez

Hirving Lozano

¿Cuándo debutará México en el Mundial 2026 contra Sudáfrica?

México arrancará su participación en la Copa del Mundo este jueves 11 de junio cuando enfrente a Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.

Posteriormente, el Tricolor enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara y culminará su participación en la fase de grupos frente a Chequia en el Coloso de Santa Úrsula.