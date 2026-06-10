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    Fidalgo confiesa que temía no ser aceptado en la Selección Mexicana

    El mediocampista recordó que era una de las dudas que tenía cuando decidió naturalizarse y reveló que ahora como seleccionado siente más responsabilidad con el Tri.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Luis de la Fuente sorprende con palabras para Fidalgo a su llegada a México

    El mediocampista Álvaro Fidalgo, hoy a punto de disputar su primer Mundial, reveló una de las principales dudas que sentía cuando se hablaba de la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

    "Al final no dejaba de llamar la atención, jugar con una selección que no es tu país de nacimiento", contó en una charla con Andrés Guardado para el canal del Betis, el nuevo club de Fidalgo en España.

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    FIDALGO TEMÍA NO SER ACEPTADO EN MÉXICO

    En la charla, Fidalgo y Guardado contaron cuando Álvaro se acercó al excapitán mexicano para preguntarle sobre cómo sería recibido en el vestidor, pues temía no ser aceptado.

    "Qué le parece a la gente en el vestuario, qué opinan. Porque eso es importante, si tu vas a llegar a un vestuario y la gente te ve como un bicho raro o te va a decir 'no, tu no eres mexicano', eso es difícil para tener confianza en el campo", contó Fidalgo.

    ¿QUÉ SIENTE AHORA FIDALGO COMO SELECCIONADO DE MÉXICO?

    Una vez que disputó sus primeros partidos, las dudas se despejaron, pero Fidalgo consideró que ahora tiene mayor responsabilidad al portar la playera de México al ser naturalizado.

    "Yo siento mucha responsabilidad. Sientes que te están dando una oportunidad muy importante", confesó.

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