Mundial 2026 Keylor Navas y Efraín Juárez ven claro favorito a México en el Grupo A del Mundial El portero de Pumas y el técnico mexicano también dieron su pronóstico sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Keylor Navas dedica mensaje a Efraín Juárez tras irse de Pumas

El portero de la UNAM y el técnico mexicano se juntaron en una charla para analizar los grupos que se conformaron para el Mundial, en el que ven claramente un favorito.

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Iniciaron con el Grupo A, en el que está México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia, ambos coincidieron en que la Selección Mexicana tiene que ser el primer lugar, no solo por corazón, también por futbol.

“Por mi país, por mi México, con la ilusión de que ellos clasifiquen en primero y luego entre República Checa y Corea seguramente saldrá el segundo”, mencionó Efraín Juárez en su primer análisis.

“Creo que Sudáfrica le va a hacer como decimos en Costa Rica, la torta a alguno, esperemos que no sea a México, vamos a hablar con el corazón, que México califique primero. Hoy en día, siempre han tenido selecciones muy buenas, pero ahí hay mucho talento”, mencionó el portero de Costa Rica.

Cómo le irá a Argentina de Messi y la Portugal de Cristiano

Efraín Juárez y Keylor Navas llegaron al Grupo J, donde está Argentina, la vigente Campeona del Mundo, y ambos volvieron a coincidir en que avanzará como primer lugar, aunque saben que es un grupo relativamente fácil.

“Es la campeona del mundo, con todo lo que representa, creo que es el grupo donde si no hay absolutamente una duda de que Argentina va a ser el uno”.