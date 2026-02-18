    México 2026

    Mundial 2026: amistoso México vs. Ghana se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

    En conferencia de prensa se confirmó el escenario para el encuentro de preparación de la Selección Mexicana a días del inicio del Mundial 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Anuncian sede para el Partido amistoso México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026

    Este miércoles se anunció la sede para el partido amistoso México vs. Ghana como parte de la preparación de ambas selecciones nacionales hacia el Mundial 2026 que se disputará en territorio mexicano así como en Estados Unidos y Canadá.

    El anunció se dio en Puebla con la presencia del Gobernador del Estado, Alejando Armenta, así como Ivar Disniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol; Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales; y Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana.

    Por lo tanto, la sede para el encuentro amistoso México vs. Ghana será en el Estadio Cuauhtémoc, que también servirá como sede de entrenamiento para una selección participante en la Copa del Mundo de la FIFA aún por confirmar.

    El partido entre México y Ghana se celebrará el próximo 22 de mayo y será el primero de una serie de tres encuentros de preparación previo al arranque del Mundial 2026 que será en el Estadio Banorte entre el Tricolor y Sudáfrica, por lo que el duelo amistoso frente a un combinado africano es pensado para el duelo inaugural.

    Cabe recordar que México disputará otros dos juegos amistosos, ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, el 30 de mayo; y cerrará su preparación contra la Selección de Serbia que dirige Veljko Paunovic, ex técnico de Chivas y Tigres, el 4 de junio en sede por definir, pero que será en territorio mexicano.

    Antes, la Selección Mexicana se medirá en febrero a Islandia y en Fecha FIFA de marzo se confrontará ante Portugal y Bélgica, clasificadas al Mundial 2026 y que también forman parte de la preparación hacia la justa veraniega.

